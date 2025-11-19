SNEG NAPRAVIO HAOS U SRBIJI, A TEK ĆE DA VEJE: Stižu nove padavine! Ovo je DETALJNA PROGNOZA

Danas se u Srbiji očekuju dosta kontrasni uslovi u zavisnosti od dela zemlje. Dok se u Vojvodini očekuje suvo vreme, u ostalim predelima Srbije biće kiša i pljuskovi, uz veću kolilčinu padavina, dok se na planinama očekuje sneg.

Tokom dana u većem delu Srbije promenljivo oblačno, ponegde sa kišom.

Duvaće pojačan jugoisrtočni vetar, u košavskom području jak, na jugu Banata sa olujnim udarima.

Jutarnja temperatura od 1 na severu Vojvodine do 7 stepeni na istoku Srbije, maksimalna dnevna od 8 do 12°C.

U Beogradu u sredu ujutro kišovito, tokom dana promenljivo oblačno. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 4°C, maksimalna dnevna 10°C.

Sneg zavejao zapadni i centralni deo Srbije

U poslednja 24 sata na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije palo je od 50 do 100 litara kiše po kvadratnom metru, a u više navrata bilo je i grmljavinskih oluja. Na najjačem udaru pljuskova sa grmljavijnom našlo se Kosovo i Metohija, Pešter, Toplički i Pčinjski okrug, ali i padine Kopaonika.

Lokalno je bilo poplava i bujica.

U toku večeri snažno grmljavnsko nevreme sa Kosova i Metohije obrušilo se na Toplički okrug, a jaki pljuskovi sa grmljavinom i gradom obrušili su se na Kuršumliju.

Istovremeno, u zapadnim, centralnim i brdsko-planinskim predelima Srbije ove večeri padao je jak sneg, koji je veoma otežavao saobraćaj, pa je neophodan ogroman oprez i bez zimske opreme ne krećite na put. Sinoć je palo 10 do 20 cm snega, a prava vejavica zahvatila je Zlatibor, Taru, Zlatar, Goliju i druge planine zapadne, centralne i jugozapadne Srbije.

Autor: S.M.