Oglasio se PIO fond i otkrio ko dobija novac: Proverite da li imate pravo na isplatu od 283 evra

Od 1. decembra ove godine sledi novo povećanje penzija od 12,2 odsto. Nakon uvećanja, prosečna penzija će iznositi 56.860 dinara, odnosno oko 485 evra.

Iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) redovno odgovaraju na pitanja svojih korisnika, a ona za koja procene da su važna za širu javnost izdvajaju i objavljuju u zvaničnom glasilu „Glas osiguranika“.

U najnovijem izdanju izdvojeno je pitanje A. S. iz Bečeja, koja navodi da je podnela zahtev za ostvarivanje naknade za tuđu pomoć i negu, te se raspituje:

- Koliko iznosi ova naknada, kako se isplaćuje i koliko se uvećava?

Odgovor PIO fonda

Iz PIO fonda pojašnjavaju da pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima svaki osiguranik ili korisnik penzije kojem je, zbog prirode i težine bolesti ili povrede, potrebna svakodnevna pomoć druge osobe radi obavljanja osnovnih životnih aktivnosti.

U ovu kategoriju najčešće spadaju teško pokretne ili nepokretne osobe, slepa lica, oni koji ne mogu samostalno da se hrane, oblače ili kreću, kao i osobe sa demencijom i hronični bolesnici koji su na dijalizi.

Novčana naknada za tuđu pomoć i negu isplaćuje se mesečno i trenutno iznosi 33.171,53 dinara (oko 283 evra). Usklađuje se po istom modelu kao i penzije i ne zavisi od visine drugih primanja, navodi se u odgovoru.

Autor: Iva Besarabić