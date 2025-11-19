AKTUELNO

Oglasio se PIO fond i otkrio ko dobija novac: Proverite da li imate pravo na isplatu od 283 evra

Izvor: Pink.rs/Dnevnik.rs, Foto: Pixabay.com, Pink.rs ||

Od 1. decembra ove godine sledi novo povećanje penzija od 12,2 odsto. Nakon uvećanja, prosečna penzija će iznositi 56.860 dinara, odnosno oko 485 evra.

Iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) redovno odgovaraju na pitanja svojih korisnika, a ona za koja procene da su važna za širu javnost izdvajaju i objavljuju u zvaničnom glasilu „Glas osiguranika“.

U najnovijem izdanju izdvojeno je pitanje A. S. iz Bečeja, koja navodi da je podnela zahtev za ostvarivanje naknade za tuđu pomoć i negu, te se raspituje:

- Koliko iznosi ova naknada, kako se isplaćuje i koliko se uvećava?

Odgovor PIO fonda

Iz PIO fonda pojašnjavaju da pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima svaki osiguranik ili korisnik penzije kojem je, zbog prirode i težine bolesti ili povrede, potrebna svakodnevna pomoć druge osobe radi obavljanja osnovnih životnih aktivnosti.

U ovu kategoriju najčešće spadaju teško pokretne ili nepokretne osobe, slepa lica, oni koji ne mogu samostalno da se hrane, oblače ili kreću, kao i osobe sa demencijom i hronični bolesnici koji su na dijalizi.

Novčana naknada za tuđu pomoć i negu isplaćuje se mesečno i trenutno iznosi 33.171,53 dinara (oko 283 evra). Usklađuje se po istom modelu kao i penzije i ne zavisi od visine drugih primanja, navodi se u odgovoru.

Podsećamo, od 1. decembra ove godine sledi novo povećanje penzija od 12,2 odsto.

Nakon uvećanja, prosečna penzija će iznositi 56.860 dinara, odnosno oko 485 evra.

Autor: Iva Besarabić

