RHMZ SE HITNO OGLASIO: Biće kiše u celoj Srbiji, ovo je satnica

Ne dajte da vas sunce zavara, naoblačenje stiže vrlo brzo, najavljuje RHMZ.

Kako piše u najnovijem izveštaju, u našoj zemlji se danas očekuje hladno i oblačno vreme, osim na severu zemlje gde će biti pretežno sunčano uz malu oblačnost.

Duvaće slab i umeren, krajem dana u donjem Podunavlju i na jugu Banata i jak jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 7 do 12 stepeni Celzijusa.

A evo i kada stiže kiša:

- Tokom prepodneva kiša se očekuje na jugu i jugoistoku Srbije, a posle podne i uveče padavinska zona proširiće se i na istočne, centralne i zapadne predele naše zemlje - navodi RHMZ.

Od četvrtka (20.11.) umereno do potpuno oblačno, u četvrtak i petak i toplije, a od petka (21.11.) sa češćom pojavom padavina. Za vikend se očekuje pad temperature pa će u planinskim predelima padati sneg.

Autor: Iva Besarabić