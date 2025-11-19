'SRBIJA NEĆE OSTATI BEZ GASA' Bajatović za Pink o sudbini NIS-a: Rekli smo Rusima da nećemo ništa da OTIMAMO, ali očekujemo da ponude rešenje - Spremni smo da platimo VIŠE od ostalih (VIDEO)

Naftna industrija Srbije (NIS) podnela je juče novi zahtev Kancelariji za kontrolu stranih sredstava (OFAC) Ministarstva finansija SAD za izdavanje posebne licence koja bi kompaniji omogućila nesmetano poslovanje tokom trajanja pregovora o promeni vlasničke strukture.

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović uverava građane da će gasa biti dovoljno, te da nema razloga za bilo kakvu paniku.

- Srbija neće ostati bez gasa, to je najvažnija vest. U četvrtak ili petak ću imati važne razgovore. Ljudi misle da su problem količine gasa, ali su problem i kapaciteti. Svi moji partneri mi kažu da mi Srbiju bez gasa nećemo ostaviti - rekao je Bajatović.

Bajatović se osvrnuo i na sudbinu NIS-a.

- Verujem da su potencijalni kupci NIS-a subjekti iz arapskih zemalja ili amerikanci. Onaj ko preuzme ruske deonice i on će svakako hteti da upravlja, a nama samo opet ostaje 40 odsto. Sve što se dogovore Rusi sa Amerikancima i sa svojim partnerima Srbija će prihvatiti, ali kao što smo rekli Srbija je spremna da plati više od ostalih i Vučić nije to slučajno rekao. Ovih dana će biti potpisan još jedan dokument koji će omogućiti da NIS, država Srbija, ruska strana i novi partner napišu pismo OFAC-u i očekujemo pozitivan odgovor i da će se dozvoliti nastavak rada NIS-u. Mi smo rekli Rusima da nećemo ništa da otimamo, ali očekujemo da ponude rešenje. - rekao je Bajatović.

Bajatović se osvrnuo na činjenicu da su Rusi neko vreme sprečavali proširenje skladište Banatskog Dvora, ali da je taj problem sada rešen.

- Jedne vreme se nismo razumeli oko tog proširenja, moram da kažem. To je rešeno tako što sam ja doneo odluku da to proširimo, a sve kapacitete ukoliko ih oni ne koriste će zakupiti Srbijagas na rok od 25 godina - rekao je Bajatović.

Bajatović dodaje da je situacija teška čak i u zemljama Evropske unije.

- U normalnim uslovima snabdevanja, nama bi bilo dovoljno i 450 miliona. Čujem često kritike da se nismo dovoljno spremili, ali evo kada se već sve znalo, što se Evropa nije bolje spremila? Njima je stala proizvodnja, nema industrija, nema konkurentnosti, izgubili smo tržište. Posledice tih odluka nisu lake - rekao je Bajatović.

Bajatović ističe da za sada imamo dovoljne zalihe gasa.

- Zamislite da nismo izgradili Balkanski tok, a to je sve bilo zahvaljujući predsedniku Vučiću. Što se transporta gasa tiče, mi smo mirni do januara 2028. godine, a do tada će biti završeno i proširenje Banatskog dvora. Ja mogu da vam kažem da to neće biti samo 750 miliona, već mnogo više, a tolike su i trenutno zalihe u Banatskom Dvoru. Imamo 188 miliona u Mađarskoj takođe i u normalnim uslovima, mi bi imali višak cevi. Uskoro ćemo imati i gas iz Rumunije - rekao je Bajatović.

Bajatović smatra da će se gasni aranžman produžiti.

- Ima tu pomalo politike, ali mislim da će se gasni aranžman produžiti i dobili smo dobre uslove od strane ruskih partnera - rekao je Bajatović.

Autor: Iva Besarabić