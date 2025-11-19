SRBIJA U BORDU DIREKTORA EVROPSKE TURISTIČKE KOMISIJE: Direktorka TOS-a Marija Labović u najvišem upravljačkom telu u naredne dve godine

Srbija, koju predstavlja direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović, biće u naredne dve godine, od 1. januara 2026, u Bordu direktora Evropske turističke komisije, najvišeg upravljačkog tela, potvrđeno je na današnjoj Generalnoj skupštini ETC-a koja se održava na Islandu.

Osim ove veoma značajne vesti za Srbiju, teme dvodnevog zasedanja Generalne skupštine ETC – a o kojima članice odlučuju su i usvajanje izveštaja o aktivnostima u 2025, kao i plana rada za 2026. godinu.

Ključni fokus 110. Generalne skupštine bio je na tome da Evropa nastavi da napreduje kao gostoljubiva, inovativna i održiva turistička destinacija, sa lokalnim zajednicama i destinacijama u srcu njene budućnosti.

Evropska turistička komisija, inače, okuplja 36 nacionalnih turističkih organizacija evropskih zemalja u cilju promocije Evrope na udaljenim tržištima, pre svega u Kini, SAD, Kanadi i Brazilu kao prioritetnim tržištima.

Srbija je aktivan član ETC -a i ostvaruje učešće kako u promotivnim aktivnostima, naročito u Kini i SAD, tako i u razvoju proizvoda takozvanih tematskih tura koje obuhvataju turističku ponudu više zemalja.

Članstvo u Bordu direktora predstavlja mogućnost da naša zemlja još konkretnije učestvuje u kreiranju politike i donošenju odluka bitnih za Evropu kao turističku destinaciju, a time i za Srbiju kao sve atraktivniju destinaciju.

Autor: Pink.rs