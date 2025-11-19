AKTUELNO

POGLEDAJTE KAKO JE PETORO DECE SPASENO IZ POPLAVA! Detalji akcije vatrogasaca kod Vranja: Izvučeno devetoro ljudi (VIDEO)

Večeras je u selu Pavlovac kod Vranja izvedena hitna evakuacija nakon što je voda potpuno blokirala prilaz porodičnim kućama u kojima se nalazila deca.

Na intervenciju su upućena četiri vatrogasca-spasioca sa dva vozila i pumpom, kao i dva člana Tima za spasavanje i rad na vodi, opremljena čamcem.

Izvršena je evakuacija petoro dece i 4 punoletne osobe iz 4 porodične kuće, čija su dvorišta bila pod vodom oko 70-80 cm.

Služba za VS Grada Vranja obezbedila je smeštaj evakuisanim licima u Centar za stara i iznemogla lica u Vranju.

Inače, vanredna odbrana od poplava proglašena je danas na Trnovačkoj reci kod Bujanovca i Tibuškoj reci kod Vranja, saopštilo je JVP "Srbijavode".

Uhapšeni osumnjičeni za oružanu pljačku u Novom Pazaru: Pokušali da zamaskiraju trag, ali bezuspešno

