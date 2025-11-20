MUP UVODI 2 NOVE ELEKTRONSKE USLUGE KOJE ĆE GRAĐANIMA MNOGO OLAKŠATI! Evo kako ćete ubuduće rešavati saobraćajne prekršaje

Ministarstvo unutrašnjih poslova uvelo je dve nove elektronske usluge na portalu eUprava, koje će građanima značajno olakšati praćenje i rešavanje saobraćajnih prekršaja.
Reč je o uslugama "Pregled saobraćajnih prekršaja" i "Izjašnjenje o upravljanju vozilom u vreme saobraćajnog prekršaja", koje omogućavaju bržu i transparentniju komunikaciju sa MUP-om, bez odlaska u policijsku stanicu.
Potpuni uvid u lični dosije prekršaja
Putem sekcije Moji podaci - Ministarstvo unutrašnjih poslova na portalu eUprava, građani sada mogu po prvi put da ostvare potpuni uvid u svoj lični dosije saobraćajnih prekršaja.
Nova usluga obuhvata:
- pregled svih aktivnih i završenih prekršaja sa detaljima,
- informaciju o izrečenoj zaštitnoj meri zabrane upravljanja vozilom i trajanju iste,
- uvid u stanje i broj važećih kaznenih poena,
- proveru statusa uplata i obaveza, odnosno da li je novčana kazna plaćena i da li postoje dugovanja,
- pravovremenu informaciju o početku važenja izrečene zaštitne mere.
Time građani u svakom trenutku mogu pratiti svoj status u saobraćajnom sistemu i izbeći eventualne probleme zbog neplaćenih kazni ili neinformisanosti.
Digitalno izjašnjenje o upravljanju vozilom
Druga nova usluga potpuno digitalizuje postupak davanja izjave o tome ko je upravljao vozilom u vreme saobraćajnog prekršaja, što je do sada zahtevalo dolazak u policijsku stanicu i čekanje poziva poštom.
Korisnici portala eUprava sada će:
- elektronski primati poziv za izjašnjenje,
- uz kvalifikovani elektronski sertifikat odmah moći da potvrde da li su oni upravljali vozilom ili neko drugo lice,
- u slučaju prihvatanja odgovornosti, moći da odmah izvrše plaćanje kazne, ukoliko je prekršajni nalog predviđen,
- za teže prekršaje koji idu pred sud moći elektronski da potvrde da su upravljali vozilom ili da dostave overenu izjavu notara osobe koja je upravljala vozilom u trenutku prekršaja.
Ove usluge deo su dalje digitalizacije rada MUP-a i nametnute su kao rešenje koje treba da pojednostavi procedure, ubrza komunikaciju i poveća transparentnost u oblasti saobraćaja.
Autor: Iva Besarabić