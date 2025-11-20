AKTUELNO

Društvo

MUP UVODI 2 NOVE ELEKTRONSKE USLUGE KOJE ĆE GRAĐANIMA MNOGO OLAKŠATI! Evo kako ćete ubuduće rešavati saobraćajne prekršaje

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Ministarstvo unutrašnjih poslova uvelo je dve nove elektronske usluge na portalu eUprava, koje će građanima značajno olakšati praćenje i rešavanje saobraćajnih prekršaja.

Reč je o uslugama "Pregled saobraćajnih prekršaja" i "Izjašnjenje o upravljanju vozilom u vreme saobraćajnog prekršaja", koje omogućavaju bržu i transparentniju komunikaciju sa MUP-om, bez odlaska u policijsku stanicu.

Potpuni uvid u lični dosije prekršaja

Putem sekcije Moji podaci - Ministarstvo unutrašnjih poslova na portalu eUprava, građani sada mogu po prvi put da ostvare potpuni uvid u svoj lični dosije saobraćajnih prekršaja.

Nova usluga obuhvata:

- pregled svih aktivnih i završenih prekršaja sa detaljima,

- informaciju o izrečenoj zaštitnoj meri zabrane upravljanja vozilom i trajanju iste,

- uvid u stanje i broj važećih kaznenih poena,

- proveru statusa uplata i obaveza, odnosno da li je novčana kazna plaćena i da li postoje dugovanja,

- pravovremenu informaciju o početku važenja izrečene zaštitne mere.

Time građani u svakom trenutku mogu pratiti svoj status u saobraćajnom sistemu i izbeći eventualne probleme zbog neplaćenih kazni ili neinformisanosti.

Digitalno izjašnjenje o upravljanju vozilom

Druga nova usluga potpuno digitalizuje postupak davanja izjave o tome ko je upravljao vozilom u vreme saobraćajnog prekršaja, što je do sada zahtevalo dolazak u policijsku stanicu i čekanje poziva poštom.

Korisnici portala eUprava sada će:

- elektronski primati poziv za izjašnjenje,

- uz kvalifikovani elektronski sertifikat odmah moći da potvrde da li su oni upravljali vozilom ili neko drugo lice,

- u slučaju prihvatanja odgovornosti, moći da odmah izvrše plaćanje kazne, ukoliko je prekršajni nalog predviđen,

- za teže prekršaje koji idu pred sud moći elektronski da potvrde da su upravljali vozilom ili da dostave overenu izjavu notara osobe koja je upravljala vozilom u trenutku prekršaja.

Ove usluge deo su dalje digitalizacije rada MUP-a i nametnute su kao rešenje koje treba da pojednostavi procedure, ubrza komunikaciju i poveća transparentnost u oblasti saobraćaja.

Autor: Iva Besarabić

#E Uprava

#MUP

#Srbija

#elektronska usluga

#saobraćajna policija

POVEZANE VESTI

Politika

NOVE ELEKTRONSKE USLUGE MUPA NA PORTALU EUPRAVA! Dačić: Sve informacije dostupne su 24 sata dnevno, na jednom mestu! Evo o čemu se radi (FOTO)

Društvo

MUP unapredioi uslugu za zakazivanje termina za izdavanje dokumenata: Zakazivanje termina i do 60 dana unapred i za sve članove porodice

Društvo

MUP SRBIJE RASPISAO KONKURS ZA 850 NOVIH POLICAJACA! Ovo su zahtevi koje bi trebalo da kandidat prođe kako bi se našao u redovima policije!

Društvo

OGLASIO SE MUP: Izdato HITNO UPOZORENJE, odnosi se na sve vozače

Društvo

MUP IZDAO HITNO UPOZORENJE: Nevreme stiže 2. i 3. oktobra – Očekuju se bujice, klizišta i obilne kiše! EVO ŠTA DA URADITE!

Društvo

MUP pred početak moto sezone izdao VAŽNO UPOZORENJE: Poštujte ograničenje brzine, koristite kacigu