Danas se obeležava Međunarodni dan deteta! Da li je dovoljno učinjeno kako bi se ispoštovali principi Konvencije o pravima deteta

Međunarodni dan deteta obeležava se danas u celom svetu sa ciljem da se svoj deci sveta omogući da uživaju u ljudskim pravima i slobodama utvrđenim Poveljom UN i Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima.

Ovaj dan obeležava se od 1954. godine i predstavlja priliku da se države, institucije, organizacije i pojedinci preispitaju da li su dovoljno učinili kako bi ispoštovali principe Konvencije o pravima deteta.

Konvencija o pravima deteta je usvojena 20. novembra 1989. godine na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, a države članice se obavezuju da preduzmu odgovarajuće zakonodavne, administrativne i ostale mere radi ostvarenja prava deteta definisanih u ovoj Konvenciji.

Prema Konvenciji, svako dete ima pravo na život, opstanak i razvoj, na određen životni standard, da odrasta u porodici ili drugom sigurnom okruženju, da ima uslove za obrazovanje, dostupnu socijalnu i zdravstvenu zaštitu.

U Srbiji prema procenama iz 2024. godine deca čine 17,4 odsto stanovništva, a prema projekcijama taj procenat 2052. godine biće 16,5 odsto, objavio je Republički zavod za statistiku uoči obeležavnja Svetskog dana deteta.

U saopštenju Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd podseća se da svako dete mora biti zaštićeno od zanemarivanja, zlostavljanja, zloupotrebe, kao i da svako dete ima pravo na slobodu mišljenja, izražavanja, privatnost, na informisanje, pravo da shodno svom uzrastu odlučuje o stvarima koje ih se neposredno tiču i mnoga druga.

U svim aktivnostima koje se tiču dece od primarnog su značaja interesi deteta bez obzira ko ih sprovodi, a roditelji i druga lica koja se staraju o detetu treba da u okviru svojih sposobnosti i mogućnosti obezbede optimalne uslove za razvoj deteta.

Države koje su ratifikovale Konvenciju UN o pravima deteta se obavezuju da kroz razvoj institucija, objekata , službi i programa za brigu o porodici i deci pomognu roditeljima.