AKTUELNO

Društvo

Evo kada će se zabeleti Beograd: Objavljena najnovija prognoza

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) upozorio je da se će tokom vikenda zabeleti i niži delovi Srbije, a među njima i Beograd.

Prema izveštaju RHMZ narednih dana ćemo imati kombinaciju kiše, snega i susnežice.

- U subotu oblačno, povremeno sa kišom i hladno Sneg će padati u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije uz formiranje/ povećanje visine snežnog pokrivača, ali ponegde i u nižim predelima zapadne polovine zemlјe - navode u RHMZ.

Prema podacima sa sajta RHMZ-a sneg i kiša očekuju se i u glavnom gradu tokom vikenda, a najviša dnevna merenja jedva će dostići 2. podelak.

- U nedelјu se nastavlja hladn sa mešovitim padavinama kišom, susnežicom i snegom, u brdsko-planinskim krajevima sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Prestanak padavina očekuje se posle podne i uveče - dodaju oni.

pročitajte još

Sutra je Aranđelovdan, a ovako se pravilno slavi: Evo koje običaje obavezno treba ispoštovati

Autor: Marija Radić

#Beograd

#Sneg

#Vremenska prognoza

#Zima

#vikend

POVEZANE VESTI

Društvo

SAMO JEDAN DEO SRBIJE OSTAĆE SUV! Najnovija najava RHMZ - tokom popodneva JAKI UDARI VETRA I PLJUSKOVI, neće zaobići ni Beograd

Društvo

OBJAVLJENA DUGOROČNA PROGNOZA: Vreme u jednom mesecu će vas potpuno iznenaditi

Društvo

NAJNOVIJA VREMENSKA PROGNOZA: Nakon današnjeg nevremena, evo šta nas čeka za vikend - u celoj zemlji upaljen meteo alarm (FOTO)

Društvo

RHMZ izdao HITNO upozorenje: Crni oblak se NADVIO nad Srbijom - OVI delovi zemlje biće prvi na udaru PLJUSKOVA!

Društvo

POČETKOM NEDELJE PLJUSKOVI S GRMLJAVINOM U OVOM DELU SRBIJE! Najnovija najava RHMZ: U jednom predelu očekuju se obilne padavine

Društvo

IZDATO UPOZORENJE: Pali se crveni meteo alarm, vreme će biti veoma opasno