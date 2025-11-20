Evo kada će se zabeleti Beograd: Objavljena najnovija prognoza

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) upozorio je da se će tokom vikenda zabeleti i niži delovi Srbije, a među njima i Beograd.

Prema izveštaju RHMZ narednih dana ćemo imati kombinaciju kiše, snega i susnežice.

- U subotu oblačno, povremeno sa kišom i hladno Sneg će padati u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije uz formiranje/ povećanje visine snežnog pokrivača, ali ponegde i u nižim predelima zapadne polovine zemlјe - navode u RHMZ.

Prema podacima sa sajta RHMZ-a sneg i kiša očekuju se i u glavnom gradu tokom vikenda, a najviša dnevna merenja jedva će dostići 2. podelak.

- U nedelјu se nastavlja hladn sa mešovitim padavinama kišom, susnežicom i snegom, u brdsko-planinskim krajevima sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Prestanak padavina očekuje se posle podne i uveče - dodaju oni.

