OVU PRIČU SU NAŠI PRECI PRENOSILI S KOLENA NA KOLENO: Arhangel Mihailo se Vukadinu na Aranđelovdan javio u snu, od tada mu se život promenio iz korena

Aranđelovdan je po broju ljudi koji ga slavi treća najveća slava u srpskom narodu, posle Nikoljdana i Đurđevdana, a proslavlja se u čast Arhangela Mihaila.

Aranđelovdan, jednu od najpoštovanijih slava u srpskom narodu i dan posvećen Svetom Arhangelu Mihailu nebeskom ratniku, zaštitniku slabih i predvodniku anđelskih vojski. Ali, malo ko zna da se za ovaj praznik vezuje jedna stara priča koju su naši preci prenosili šapatom, kao opomenu, ali i kao utehu.

Prema predanju iz istočne Srbije, koje potiče još iz vremena kneza Lazara, živeo je čovek po imenu Vukadin, poznat u selu po tome što je uvek gunđao da mu u životu ništa ne ide „kako treba“. Govorio je da ga je Bog „zaboravio“, da nema sreće, da mu nikada niko ne pomaže i da bi voleo bar jednom da vidi svog anđela čuvara „da mu kaže koju reč“.

Jedne noći, pred Aranđelovdan, u snu mu se javio stariji monah iz obližnjeg manastira i rekao:

„Ne traži da vidiš anđela, traži da prepoznaš njegove tragove.“

Sutradan je Vukadin krenuo putem prema selu i usput naišao na tri osobe: staricu koja ga je zamolila da joj pomogne da ponese drva, dete koje se izgubilo u šumi i starog komšiju kome je pozlilo.

Tri puta je prošao pored njih, pravdajući se: „Nemam vremena.“

Te noći, pred sam praznik, u snu mu se javio Arhangel Mihailo, sav u svetlosti.

„Tražio si da me vidiš. Bio sam ti na putu tri puta. Ali tvoja oči nisu htele da vide.“

Kaže predanje da se Vukadin probudio u suzama i izgovorio rečenicu koju i danas stariji ljudi ponavljaju na Aranđelovdan:

„Ko ne vidi dobro, neće videti ni Boga.“

Od tog dana, kažu, više nikada nije preskakao priliku da učini dobro delo verujući da svaki čovek može biti anđeo u prolazu.



Zašto je baš Arhangel Mihailo toliko poštovan kod Srba?

Arhangel Mihailo se u narodnom verovanju smatra zaštitnikom doma, čuvarom porodice, onim koji vodi duše pravednika, borcem protiv tame i zla, anđelom koji „otežava“ dobra dela i grehe na tasu pravde.

Zbog toga se veruje da je posebno važno da se na ovaj dan: pomire posvađani, pomogne siromašnima, zapali sveća za pokojne, očisti kuća i misli, izgovori zahvalnost Bogu za sve što imamo.

Autor: D.Bošković