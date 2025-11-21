U PTT muzeju predstavljeno izdanje poštanskih maraka 'Prijatelji Srbije'! Anđelković: Ako ne poštujemo svoju istoriju i tradiciju, nećemo dati pravi doprinos i smisao napretku

U PTT muzeju u Beogradu predstavljena je filatelistička emisija „Prijatelji Srbije“, posvećena evropskim zemljama sa kojima Srbija neguje dugogodišnje kulturne i diplomatske veze.

Na markama su prikazane tradicionalne nošnje Grčke, Slovačke, Kipra, Španije i Rumunije, kao i izbor nošnji iz Srbije koje ilustruju kulturne spojeve i zajedničko nasleđe.

Svečanosti su prisustvovali v.d. direktora JP „Pošta Srbije“ Zoran Anđelković, ambasadori i predstavnici diplomatskih misija pomenutih zemalja, kao i zamenik generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova Srbije, Nebojša Radojičić, koji su istakli značaj uzajamnog poštovanja, saradnje i kulturnog povezivanja.

Grčku na markama predstavlja svadbena nošnja s Krfa i ženska nošnja iz Vlasine. Ambasadorka Marija Levanti istakla je da izbor Krfa „odražava duboke istorijske i kulturne veze između grčkog i srpskog naroda“ i da je marka „simbol trajnih veza“ dveju zemalja.

Rumuniju predstavlja nošnja iz Bistrice, uz srpsku nošnju iz Vranjske Pčinje.

Ambasadorka Silvija Davidoju naglasila je da ovo izdanje pokazuje kako kultura i tradicija grade mostove prijateljstva među narodima.

Slovačku prikazuje odeća mlade iz Krakovana, uz srpsku nošnju iz Raškog kraja.

Ambasador Mihal Pavuk rekao je da nošnja „simbolizuje tradiciju i kulturno nasleđe“ i da kultura spaja narode i inspiriše buduće generacije.

Kipar je predstavljen jednostavnom tradicionalnom nošnjom, uz srpsku nošnju iz okoline Niša. Zamenica ambasadora Đulija Sikopetriti istakla je da prijateljstvo između naroda „nije samo u sporazumima, već i u promišljenim gestovima koji odaju počast prošlosti i inspirišu budućnost“.

Španiju predstavlja nošnja mlade iz Lagartere i srpska nošnja iz Raške. Zamenik ambasadora Dario Otero Kastro naglasio je da marka podseća da kultura i zajedničko nasleđe povezuju narode i da je očuvanje ovog nasleđa zajednička odgovornost države, institucija i građana.

U ime JP „Pošta Srbije“ prisutnima se obratio v.d. direktora, Zoran Anđelković, naglasivši da izdanje „Prijatelji Srbije“ „nije samo filatelistički artefakt, već zalog prijateljstva i poštovanja prema državama sa kojima delimo trajne vrednosti, istoriju i kulturno nasleđe“.

Anđelković je dodao da je odluka o izboru država kojima se odaje priznanje bila jednostavna, prateći politiku Vlade Srbije, uz kriterijume kao što su bliskost, međusobno uvažavanje, poštovanje međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta Srbije. On je zahvalio svim učesnicima u projektu i posebno zadovoljstvo iskazao izborom motiva.

„Svi mi vredno radimo i uvodimo nove tehnologije i veštačku inteligenciju da bismo išli napred, ali ako ne poštujemo svoju istoriju i tradiciju, nećemo dati pravi doprinos i smisao napretku“, zaključio je Anđelković.

Direktor Anđelković uručio je svakom od ambasadora i predstavnika diplomatskih misija uramljenu marku iz izdanja „Prijatelji Srbije“ kao simbol zahvalnosti za doprinos očuvanju i afirmaciji kulturnih veza sa Republikom Srbijom.

Po završetku svečanog dela programa, gosti su obišli muzejsku postavku PTT muzeja.

JP „Pošta Srbije“ nastavlja da kroz filatelistička izdanja promoviše kulturu, tradiciju i međunarodnu saradnju, gradeći mostove prijateljstva sa zemljama širom sveta.