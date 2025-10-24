U Narodnom muzeju održan šesti 'Ružičasti koncert' posvećen prevenciji raka dojke

U susret Svetskom danu borbe protiv raka dojke, u Narodnom muzeju u Beogradu održan je šesti „Ružičasti koncert“, koji je kroz umetnost i muziku skrenuo pažnju na značaj prevencije ove bolesti.

Koncert je realizovan uz saradnju i podršku humanitarnog, neprofitnog Udruženja žena obolelih i lečenih od raka dojke „Budimo zajedno”, kome su u celosti namenjene humanitarne donacije prikupljene tokom događaja.

– I ove godine, kao i prethodnih, u saradnji sa našom članicom, operskom pevačicom Teutom Asllani i njenim koleginicama, organizovan je „Ružičasti koncert“. Ovaj događaj posvećen je pre svega značaju prevencije i redovnih pregleda – onome za šta bi svi trebalo da se borimo, a to je da zdrave žene odlaze na redovne kontrole. Ukoliko se bolest otkrije na vreme, lečenje je mnogo uspešnije, sa znatno manje posledica, a žena može nastaviti da živi kvalitetan i ispunjen život – istakla je Domina Spasić, osnivačica Udruženja „Budimo zajedno“.

Ovogodišnji koncert održan je pod sloganom „Čuvam sebe jer volim tebe“, koji, kako kaže Spasić, simbolično ukazuje na važnost brige o sebi kao brige o bližnjima.

– Ukoliko sam ja, kao član porodice, zdrava, tada će i svi oko mene biti dobro. Kada se razboli jedna osoba, kroz teret bolesti prolazi i cela porodica, ali i šira okolina i društvo. Zato je naš cilj da istaknemo značaj redovnih i preventivnih pregleda – poručila je ona.

Spasić je podsetila da se ženama do 40 godina preporučuje jedan ultrazvučni pregled dojki godišnje, dok se ženama starijim od 40 savetuje mamografija jednom u dve godine.

– Skrining je sada dostupan i u domovima zdravlja. Pozivamo sve žene koje dobiju poziv da se odazovu, a one koje ga nisu primile – da same zakažu pregled. Prevencija nije važna samo za pojedinca, već za celo društvo – naglasila je Domina Spasić.

Autor: D.Bošković