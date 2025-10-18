NARODNI MUZEJ - MESTO ZA RATNICE! Ružičasti koncert u Beogradu - za žene koje dokazuju da su JAČE OD RAKA

AKTUELNO

Povodom Svetskog dana borbe protiv raka dojke, u Narodnom muzeju Srbije 23. oktobra u 18 časova biće održan Ružičasti koncert!

Ružičasti koncert je, za one koji ne znaju, emotivno muzičko veče posvećeno ženama koje su se suočile sa ovom bolešću, kao i onima koje su ih podržavale na tom putu.

Publika će imati priliku da uživa u nastupima Teute Asllani (sopran, flauta) i Dobrile Miljković (klavir), uz gostovanje umetnica Tanje Andrijić, Nataše Rašić, Jelisavete Koraksić i Vesne Radić.

Događaj organizuje Udruženje žena obolelih i lečenih od raka dojke „Budimo zajedno“, uz podršku Narodnog muzeja Srbije, Maskat by Čumura i Blue Orchid brenda.

„Ružičasti koncert“ nije samo umetnički događaj, već i poruka nade, solidarnosti i snage jer svaka izvedena nota podseća da borba protiv raka dojke nije samo medicinska, već i emocionalna i društvena misija.

Ulaz je slobodan, a prisustvo svake žene, majke, ćerke i prijateljice – najveća podrška onima koje se bore.

Autor: N.B.

