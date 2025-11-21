RHMZ danas na Aranđelovdan najavljuje kišu i sneg: Evo šta to znači prema narodnom verovanju

Narodna verovanja kažu da vreme na Aranđelovdan otkriva kakva će biti predstojeća zima

RHMZ najavljuje kišu i sneg za danas kada oboležavamo Aranđelovdan, koji je jedan od najpoštovanijih praznika u srpskom narodu. Kako narodna verovanja kažu, ako na Aranđelovdan padne sneg predstoji oštra zima, dok kiša ukazuje na nestabilne i promenljive vremenske prilike.

Kako navodi RHMZ u petak i za viked očekuje se naoblačenje sa padavinama i zahlađenje sa zapada, ali i sneg u brdsko-planinskim predelima.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 21. novembra slave Aranđelovdan koji spada među najvažnije praznike u pravoslavnom kalendaru.

Brojna verovanja u narodu

Za ovaj praznik, kao i za većinu, postoji niz običaja i verovanja. Srbi su godinama gledali na vreme za Aranđelovdan, jer po predanju kakvo je tog dana vreme, takva će nam biti i zima. Što znači, ako na Aranđelovdan pada sneg, čitava zima će biti snežna, oštra i sa padavinama.

Jedno narodno verovanje kaže da se prema vremenskim uslovima na ovaj dan može odrediti kakva će biti godina.

- U petak ujutru oblačno sa kišom u Bačkoj, Sremu i Mačvanskom okrugu, kao i ponegde na jugoistoku i istoku zemlje. Tokom prepodneva naoblačenje sa kišom sa severozapada proširiće se i na ostale predele zapadne Srbije, a posle podne i uveče na sve krajeve uz pad temperature. Tokom noći kiša će preći u sneg u planinskim predelima jugozapadne Srbije - navodi se na sajtu RHMZ-a.

Sneg i u nižim predelima

U subotu oblačno, povremeno sa kišom i hladno, osim na jugoistoku gde će se i dalje zadržati malo toplije vreme.

- Sneg će padati u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije uz formiranje/ povećanje visine snežnog pokrivača, ali ponegde i u nižim predelima zapadne polovine zemlje. U nedelju hladno, mestimično sa mešovitim padavinama (kišom, susnežicom i snegom), u brdsko-planinskim krajevima sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Prestanak padavina očekuje se posle podne i uveče - navodi se.

Autor: D.Bošković