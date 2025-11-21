AKTUELNO

Prizor kao iz bajke: Mala crkva na padinama Suvobora dočekala svoj prvi sneg, ovo je priča o njoj

Na padinama Suvobora i Ravne Gore u selu Koštunići nikla je mala crkva velikog imena.

Posvećena je Vaskrsenju Hristovom i izgrađena je pre svega zahvaljujući entuzijazmu meštana i starosedelaca ovog kraja. Ovog novembra dočekala je svoj prvi sneg, a na fotografijama izgleda kao prizor iz bajke.

Zidove ove crkve oslikao je freskopisac Đorđe Ivanov, unoseći život i molitvenu lepotu u svaki njen kutak, a u crkci se nalazi i ikona Svete Ksenije Petrogradske.

Foto: RINA

- Mnogo nam znači da imamo jednu ovakvu crkvu u našem selu, biće to ako Bog da mesto gde će se mladi venčevati i krstiti deca - kažu za RINU meštani.

Prilikom osveštavanja crkve u septembru ove godine donet je poseban kamen beleg sa Kajmakčalana.

