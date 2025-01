Ni manje crkve, ni većeg imena: Na padinama Suvobora niče NOVA SVETINJA

Na padinama Suvobora i Ravne Gore u selu Koštunići niče, crkva posvećena Vaskrsenju Hristovom i to zahvaljujući entuzijazmu meštana i starosedelaca ovog kraja. Gradnja je počela prošle jeseni, a sada su osvećeni temelji nakon čega će se nastaviti gradnja.

Inicijator izgradnje ove buduće svetinje je poznati srpski reporter, Gvozden Nikolić sa svojom porodicom, a crkva će se graditi dobrovoljnim prilozima vernika.

- Ne verujem u slučajnosti, verujem da su me neke nebeske sile predodredile da ponesem i ovaj krst, ali ne bunim se, znam da ću ga izneti. Nisam sam, uz mene je čitava moja porodica a ima nas bogami trinaest i ako dragi Bog da uskoro će nam se pridružiti na ovom svetu i četrnaesti član. I istina je da smo ne tako davno samo nas dvoje, ja i supruga, planinski siromašci, nejaki i mali krenuli sami u svet. Zahvalan sam pre svega dragom Bogu na ovom zadatku, na blagoslovu arhiepiskopa i mitropolita Žičkog Justina koji odluči da u ovim usamljenim visovima Suvobora i Ravne gore zalivenim krvlju , kostima i znojem naših predaka jedna mala svetinja ponese ime najvećeg praznika u hrišćanskom svetu. Bila su dva imena na njegovom prestolu, dao je najveće za najmanju crkvu, i zauvek naš usamljeni kraj upisao u večnost.Time je jasno pokazao šta nam misli i želi. To se ne zaboravlja, to se ceni i poštuje do groba i pamti kroz sva buduća vremena - rekao je za RINU Nikolić.

Crkva je u osnovi površine devet metara puta četiri i dovoljna je da u nju stane dvadesetak vernika. No sveti oci često su u svojim besedama ponavljali da nije važno kolika je crkva već molitva.

- Svakog Vaskrsa od sada pa ubuduće na ovom mestu slaviće se najveći dan za čovečanstvo, ovde će mo se zbirati sa svojim prijateljima iz cele Srbije i sveta. U našoj kući već odrastaju tri generacije, što znači da smo već obezbedili čuvare vere i hrama za najmanje dva naredna veka. Sve prolazi ali ovo za navek ostaje . Sve što sam uradio i dobra doneo narodu, gradeći i dižući krovove za nevoljnike, što sam pokazao svetu kao svetle primere roda svog, biće smešteno pod ovim krovom, jer ovo je najveće i sa njim se ništa ne meri - ističe Nikolić.

Osvećenju temelja Hrama prisustvovali su meštani ovog kraja raseljeni po okolnim gradovima. Činu polaganja kamena temeljca prisustvovao je i predsednik opštine Dejan kovačević. Za sva vremena ostaće upisano i da je jedan predsednik Srbije i naše svete otadžbine, Aleksandar Vučić pomogao podizanje temelja male svetinje sa velikim imenom na padinama slavnih planina na kojima su stasavale generacije gorštaka, Obrenovića i solunaca. Iz ovog kraja potiče i još jedan srpski predsednik, Vojislav Koštunica kojeg narod ovih krajeva takođe duboko poštuje.

Autor: Snežana Milovanov