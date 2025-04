Korda nastavlja Ani da pere mozak: Manipulacijom pokušao da je ponovo osvoji, ona ga oduvala za sva vremena! (VIDEO)

Kraj!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Radu Vasić.

- Kako se Korda ponašao dok vam je bio u kući? - glasilo je pitanje.

- Dobro se ponašao, nije imao nikakve probleme, ali kako je ovde ušao to više nije Stefan Korda - rekla je Rada.

- Kako se on ponašao prema vama? - upitao je Milan.

- Kad god bi pričao na telefon, on izađe napolje. Ja ga pitam: ''Šta ti je? Što si tako crven?'', on me uvek ubeđivao da ga neki kolega zove. Ja ovakvog Stefana ne poznajem - rekla je Rada.

- Kako komentarišeš što je provocira zbog tate i pita je: ''Hoćeš da pričamo o njemu?'' - upitao je Milan.

- Ima ko će njega da je*e zbog toga, on samo nas udara na bolnu tačku, ali to mu nikad nećemo zaboraviti. Moj muž nije to zaslužio. Nikada ga nije maltretirao, gledali smo ga kao našeg sina. Nije mu trebalo da tako rano pominje mog Radeta - rekla je Rada.

- Ja to sve govorim iz nemoći, meni je jako krivo zbog svega što sam rekao. Ja sam se danas izvinio javno u radiju i rekao sam da takve stvari više neću izgovarati. Njena majka i njena porodica su to najmanje zaslužili od mene. Nemam komentar na to što sam izgovorio, bolje da se pokrijem ušima i da ništa ne pričam. Moram da se spustim na zemlju, meni je jako krivo zbog toga. Ja bih isto postupio kao vi da sam na vašem mestu - rekao je Korda.

- Ja sam te namerno pitala: ''Kakvi smo bili? Što radiš ovo?'', je l' smo mi sada zaslužili ovo? - upitala je Rada.

- Niste, nemam komentar na svoje ponašanje - rekao je Korda.

- On je pokazao svoje pravo lice. On prema mojim roditeljima nije bio ovakav, ali u nekim trenutcima jeste prema meni bio takav. Letos se razdrao na mene i sve komšije su se okrenule. On je dno dna, pokazao je kakav je čovek. On je sa mnom završio, džabe mi dobacuje jer ga ja ignorišem. Izgleda da je on sve odglumio zbog rijalitija. Počela sam u sve da sumjam - rekla je Ana.

- Korda što si crtao decu, a sada tvrdiš da ona ne može da rodi? - upitao je Milan.

- Milane teško mi je zbog kompletne situacije, moja je greška. Moje emocije su prema Ani jer je to osoba koja je bila uz mene, - rekao je Korda.

- Mi smo ipak bili godinu ipo dana zajedno, ne mogu da kažem da mi je svejedno. Ovo je jedan klasičan folirant, ja sa ludicama ne želim nikakvu komunikaciju. Kad si zaljubljen ne vidiš mane, ali sad kad sam se odaljio mi se smučio - rekla je Ana.

- Sve se u životu da promeniti - rekao je Korda.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić