Luka se ne zaustavlja: Pokušao da izvuče osude cimera za Aneli jer ga je izdala, ona ga oduvala za sva vremena! (VIDEO)

Saga se nastavlja!

U toku je ''Debata'', a Luka Vujović nastavio je da pravi haos zbog tajnog pisma, te je tražio i da se Aneli najstrašnije osudi.

- Ona je već navikla da blati bivše partnere - rekao je Luka.

- Ti si ih nazivao p*derašima - rekla je Aneli.

- Ja sam sve priznao, rekao sam da ustane i kaže šta piše na papiru. Ona je mene sve vreme lagala za papir, ona je mene pokušava da ubaci u neki lavirint, ali ja iz toga izlazim. Deset dana pred izbacivanje, ja ću nešto reći, pa ćemo videti da li će to promeniti tok rijalitija - rekao je Luka.

- Kaži šta je pisalo u pismu - rekao je Đedović.

- Ona je meni rekla da je Marko ušao sa ciljem da nju zgazi, a da Anđelu dovede na prvo mesto - rekao je Luka.

- To je laž - rekla je Aneli.

- Ja verujem sada Luki - rekao je Đedović.

- To si ti rekao u Pabu - rekla je Aneli.

- On što je pisao na papir, on svakako nije normalan. Izdaja je svakako, razgovor o njihovim privatnim stvarima ona sve prenese Đedoviću. Ona je izdala Luku i to je to - rekla je Anđela.

- Čime? Nije pokazala papir - rekao je Đedović.

- Mislim da je ona izdala Luku i pre nego što je on saznao - rekla je Anđela.

- Anđela, ajde do toaleta operi zube - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić