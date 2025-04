NOVI PRLJAVI VEŠ! Rada oštro demantovala da je običaj da se pije pivo kad se sahranjuje čovek, Zola naleteo na TANAK LED braneći Kordu (VIDEO)

Haos na sve strane!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici kako bi prokomentarisao ponašanje Stefana Korde.

- Što se tiče Korde, on je jedan ozbiljan folirant. Ovo što on patetiše, njega boli ku*ac za ovo što im se dešava. Danas kada je bila Darkova emisija, Rada je pričala o Radetu, on je kao plakao ovde, posle 10 minuta se sprdao sa celom tom temu i sprdali smo ga za film. Govorio je da će da ih izbaci odavde. Njega bre ne intresuje, to je jako pokvareno. Sinoć je bio najveseliji na žurci, a dok Rada nije došla bio je u žalosti - rekao je Bebica.

- Ja podržavam šta Korda priča i voleo bih da tako i ostane - rekao je Gastoz.

- Jednu priča ovde da one to čuju, a čim odu, on ih pljuje i ogovara - rekao je Bebica.

- Neće nju niko da zove Mika, ona je za vas Ana - rekao je Korda.

- Jasno je i evidentno šta je čovek rekao, nema osobe koja će to da opravda, pogotovo zbog ove žene i žene za koju kaže da je voli. Korda je proveo s njom godinu i po dana, mi ne bi pričali o ovome da nisu bile te prepiske - rekao je Zola.

- On će sve isto da uradi čim mu ponovo ne bude po volji - rekao je Bebica.

- Nije on nas samo slagao, sve nas je slagao, celu naciju, kako ja da mu to objasnim. Ja se u to ne mešam, to je njeno, ali da je on maltretira...Ne mogu da razumem da čovek koji je umro, on da ga pominje, a on jeo, pio, spavao, kupao se. Kad sam videla to pivo u rukama, šta sam ti rekla - rekla je Rada.

- Rekla si mi da ostavim to pivo - rekao je Korda.

- Rada je nikada ne bi ucenila da je sigurna da Ana njega ne voli - rekao je Karić.

- Ovo ne možete da govorite, sprdaš se Zola sa ženom koja je u žalosti, a on je prevario na očevoj sahrani, vređao joj oca, uhodio je, pretio joj, ucenjivao joj - rekao je Uroš.

- Milane hvala ti što si demantovao da sam se bavila ikakvim poslovima - rekla je Ana.

- Šaci volim te - rekao je Korda.

- Možeš slobodno da je*eš njega - rekla je Rada Zoli.

- Ja sam njemu rekao da ima pravo da se bori za svoju ljubav - rekao je Zola.

- Digni ruke i mani se nas. Mi imamo ljude po celom svetu - rekla je Rada.

- Ja sam bio u situaciji kada jedna osoba ne dozvoljava ljudima da se spoje - rekao je Zola.

Autor: Nikola Žugić