Ostvarivanje prava iz PIO Fonda: Šta podrazumeva poseban staž?

Osiguranici koji se pripremaju za odlazak u penziju neretko su u nedoumici koja kategorija penzijskog staža im je relevantna za ostvarivanje prava.

U Zakonu o PIO spominju se penzijski staž, staž osiguranja i poseban staž, dok se u svakodnevnom govoru najčešće koristi termin "radni staž". Da pojasnimo.

Prava iz PIO stiču se i ostvaruju na osnovu penzijskog staža, koji je najširi termin i obuhvata staž osiguranja i poseban staž.

Zakonom se precizira trajanje staža osiguranja kao uslov za sticanje prava na penziju i ovaj staž podrazumeva vreme provedeno na radu, uključujući i periode primanja novčane naknade (npr. za bolovanje ili za nezaposlenost), periode provedene u obavljanju samostalnih delatnosti, uključujući i periode privremene obustave obavljanja delatnosti ako je za taj period plaćen doprinos, periode obavljanja privremenih i povremenih poslova, ili periode za koje je ostvarena ugovorena naknada, periode za koji je neko lice bilo "dobrovoljno" osigurano (po članu 15 Zakona o PIO), kao i periode bavljenja poljoprivredom.

Osnovni uslov da se neki period prizna u staž osiguranja jeste da su za taj period plaćeni doprinosi. Za razliku od staža osiguranja, poseban staž za svoju osnovu nema zaposlenje ili samostalnu delatnost, već se utvrđuje licima koja su pojedine periode provela u oružanim akcijama, odnosno u zarobljeništvu, na lečenju ili rehabilitaciji u vezi sa tim akcijama, kao i ženama koje su rodile troje dece.

Za ovaj staž se ne plaćaju doprinosi. Naglašavamo da se, kada se ceni ispunjenost uslova za penziju, uzima u obzir samo staž osiguranja za koji je plaćen doprinos za PIO.

Poseban staž se pri oceni uslova ne sabira i neutiče na ostvarivanje prava, ali se uračunava pri određivanju visine penzije.

Autor: Jovana Nerić