Tokom noći susnežica i sneg u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije: Oglasio se RHMZ

Večeras će biti oblačno, mestimično sa kišom koja će ponegde biti i umerenog intenziteta, a u drugom delu noći i pred jutro u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije usled pada temperature očekuju se susnežica i sneg, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda

U Beogradu će tokom večeri biti oblačno sa kišom i hladno.

Sutra se očekuje oblačno i hladno vreme sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a tokom dana sneg se očekuje i u nižim predelima severne, zapadne, jugozapadne i centralne Srbije.

Na krajnjem jugu i istoku i sutra će se zadržati toplije vreme sa kišom.

Duvaće slab i umeren vetar, ponegde i jak, severozapadni.

Dnevna temperatura biće od 0 do 5 stepeni, na istoku i krajnjem jugu od 10 do 13.

