LEDENI TALAS HARA EVROPOM, ŽIVA SE SPUSTILA NA -30! Balkan na udaru, stiže PRAVA MEĆAVA!

Ledena vazdušna masa iz severne Evrope prešla je preko centralnih krajeva i Alpa ka zapadnoj i jugozapadnoj Evropi i Apeninskom poluostrvu, a zatim nastavlja da se širi prema Balkanu i našem regionu.

Sneg i led okovali su uveliko Skandinaviju. Temperatura u Laponiji opala je ispod -30 stepeni, dok je u priobalnim predelima na zapadu i severozaapdu Norveške napadalo i preko pola metra sneg.

Ledeni vazduh stigao je i do centralne Evrope i Alpa, uz obilni sneg. Temperature su ispod 0 stepeni, u oblasti Alpa ispod -10.

Veoma hladna vazdušna masa stigla je i do Atlantika, a prelaskom preko Severnog mora, hladna vazdušna masa donosi sneg priobalnim delovima Britanskih ostrva na istoku. Temperature su tek koji stepen iznad 0°C.

Foto: Tanjug AP/Christopher Millette

Veoma hladna vazdušna masa stigla je i do Španije i Italije, a u oblasti Pirineja i na severu Italije veje sneg.

U oblasti Alpa i Pirineja danas se očekuje i preko 30 cm snega, a snežna granica u Alpima spustiće se do nizija.

