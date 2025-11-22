NESTALI FARMACEUT VIĐEN NA OVOJ LOKACIJI: Milana Đorđevića su tu poslednji put snimile kamere, malo mesto krije odgovor na misteriju koja je uzbunila Srbiju

Misteriozni nestanak Milana Đorđevića (41) i dalje potresa javnost, dok porodica i prijatelji uporno pokušavaju da rekonstruišu svaki njegov korak.

Milan je tog jutra napustio Niš kako bi, izgledalo je, otišao na posao, ali se više nikada nije vratio. Potraga za njim traje već više od godinu i po dana, a tragovi koji su ostali iza njega predstavljaju složenu mrežu nedoumica koju porodica pokušava da rasplete.

Upravo zato svaki potvrđeni podatak dobija posebnu težinu, naročito onaj koji prikazuje Milanovo kretanje neposredno pre nego što mu se gubi svaki trag. Posebno se izdvaja snimak sigurnosne kamere u Donjoj Studeni, poslednja tačka na kojoj je zabeležen živ dok se kretao ka Suvoj planini i izletištu Bojanine vode.

Suva planina i danas krije odgovore koje porodica i potraga bezuspešno traže mesecima. Planinarski dom, osmatračnica i puste staze kojima je Milan Đorđević kobnog 10. juna 2024. godine verovatno prošao su mesta na kojima se nestanak pretvorio u potpunu misteriju.

Tamo gde je sve trebalo da bude jasno - ostali su samo tragovi koje su psi nanjušili, prazni objekti i tišina.

Ali jedan deo te slagalice i dalje je najčvršća tačka cele potrage: njegovo kretanje pre nego što je stigao na planinu, i pre svega - snimak sigurnosne kamere u Donjoj Studeni, poslednja potvrda da je Milan bio živ i u pokretu ka vrhu Suve planine.

Ovaj segment rekonstruisan je po minutima, uz precizno određene lokacije na kojima je zabeležen njegov automobil i aktivnosti koje je obavljao neposredno pre nestanka.

08:10 - Poslednji razgovor sa majkom

Milan je tog jutra došao kod majke, popio kafu i bez ikakvih znakova neobičnog ponašanja rekao: "Idem, Maro, da radim." To je bio početak dana koji je izgledao sasvim uobičajeno.

Zona II - Telefonski poziv pre UKC Niš

Na parkingu tržnog centra "Zona II" ulazi u automobil, obavlja telefonski razgovor i kreće ka Univerzitetskom kliničkom centruNiš, gde ima zakazan sastanak sa doktorkom.

10:30 - Prerani dolazak u UKC Niš

Stiže ranije nego što je dogovoreno. Kratko se zadržava, a zatim izlazi iz zgrade.

Oko 11:00 - Napušta UKC Niš

Ovo je trenutak kada počinje najvažniji deo njegove rute, deo koji većina istražnih tragova kasnije potvrđuje kao jedini pouzdan.

11:30 - Prolazak kroz Jelašnicu

Trideset minuta kasnije, Milan se nalazi u Jelašnici. Ovo je vreme koje u potpunosti odgovara putanji ka Donjoj Studeni i dalje ka Bojaninim vodama.

11:40 - Ključni snimak: Sigurnosna kamera u Donjoj Studeni snima Milana živog i u pokretu

Samo deset minuta nakon Jelašnice, sigurnosna kamera u Donjoj Studeni registruje njegov automobil. Na snimku je vidljivo da se normalno kreće, bez naglih skretanja, zaustavljanja ili ikakvih znakova problema.

Ovo je poslednja vizuelna potvrda o njegovom kretanju pre nego što se uputio ka Suvoj planini.

Pet minuta nakon prolaska kroz Donju Studenu, Milan šalje supruzi kratku poruku da ne može da stigne da dođe po ćerkicu u vrtić.

I od tada od njega više nema ni traga ni glasa. Ovo je njegov poslednji kontakt sa bilo kim.

Za razliku od Bojaninih voda, osmatračnice i planinarskog doma gde tragovi prestaju ili se prekidaju, snimak sigurnosnih kamera iz Donje Studene predstavlja jedini nepobitni dokaz o Milanovom kretanju.

Upravo ovde u ovom selu, sigurnosna kamera je 10. juna 2024. godine snimila njegov automobil dok se kretao ka izletištu Bojanine vode.

To je poslednja lokacija gde je Milan viđen i uočen živ. Šta se kasnije desilo kada je izašao na vrh Suve planine i parkirao svoj automobil, ostaje misterija.

Nestanak Milana Đorđevića postao je jedna od najzagonetnijih potraga na području juga Srbije. Pretraživane su staze, provalije, jaruge, planinski dom, osmatračnica, svaki metar Bojaninih voda, ali bez jasnog traga koji bi ukazao na to šta se dogodilo nakon što je stigao na Suvu planinu.

Zbog toga se sve češće vraća fokus na ono što znamo pouzdano: njegovo kretanje do Bojaninih voda i poslednje potvrđene tačke u Donjoj Studeni. Snimak sigurnosne kamere iz 11:40 časova jeste možda najznačajniji dokaz koji je ostao iza njega, jer pokazuje Milana Đorđevića u vožnji, živog, bez znakova ugroženosti i na jasnom putu ka planini.

Milan je 10. juna 2024. godine krenuo iz Niša, a na Bojaninim vodama mu se svaki trag gubi. Njegovi roditelji i dalje tragaju za njim, moleći sve koji imaju bilo kakvu informaciju da se jave. Kako vreme prolazi, misterija postaje sve dublja, a Suva planina ostaje jedino mesto koje možda krije odgovor na pitanje, šta se tog dana dogodilo sa Milanom Đorđevićem?

Autor: A.A.