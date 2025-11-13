Majka nestalog farmaceuta iz Niša: Koleginica mi je otkrila šta je tog dana čula na parkingu

Prošlo je više od godinu i po dana od nestanka Milana Đorđevića, a misterija i dalje traje.

Misterija nestanka farmaceuta Milana Đorđevića iz Niša i dalje zbunjuje porodicu, prijatelje i istražne organe. Prošlo je više od godinu i po dana od kada je poslednji put viđen na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini, ali novih tragova nema.

Njegova majka i dalje ne gubi nadu da će saznati istinu o sinu. Tog kobnog dana, Milan je bio kod majke, a zatim otišao na poslovni sastanak.

– Poljubio me, trebalo je za deset dana svi da idu na more. Ništa se nije primećivalo na njemu, ali imao je neku nervozu. Bratu i kumu je rekao da ima neki problem, a kad ga sam reši, da će im reći. Kada je prešao na parking, uzeo kola, prošla je koleginica i čula burna dva razgovora. Ja sam to prijavila. Kažu da je razgovarao sa šeficom. Njega je tu neko sačekao – ispričala je majka.

Njegov automobil pronađen je ispred planinarskog doma, a u njemu su ostali svi lični predmeti – telefoni, laptop, novčanik i sat. Policija, planinari, helikopteri i psi tragači pretražili su teren, ali nijedan trag nije pronađen.

Nekadašnji inspektor Bratislav Timotijević kaže da postoje dve opcije: da je Milan negde živ i prikriven, ili da je otet i možda lišen života.

– Verujem da je Milan u „dubokoj ilegali“, čeka da prestanu razlozi zbog kojih je morao da se udalji i da će se jednog dana javiti – rekao je Timotijević.

Ovo, međutim, nije jedini nerešen slučaj u Nišu. Još 2000. godine nestala je sedamnaestogodišnja devojka koja je otišla na sastanak sa čovekom koji je preko oglasa nudio posao bebisiterke u Švajcarskoj. Od tada joj se gubi svaki trag, a ni nakon detaljne istrage nikakav dokaz nije pronađen.

Slučaj Milana Đorđevića, kao i nestanak devojčice iz 2000. godine, i dalje ostaju nerazjašnjene misterije za nišku policiju.

Autor: Dalibor Stankov