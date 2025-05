Jedanaest meseci traje istraga nestanka Đorđevića

Milan Đorđević, farmaceut iz Niša, nestao je pod još neutvrđenim okolnostima 10. juna prošle godine na izletištu Bojanine vode kod Niša.

- Ovo što nas je zateklo je strašno, ne dao Bog nikom. Meni je bitno da znam samo da je živ. A sad, otišao, odveli ga... Sad je pitanje šta je, ja ne mogu da kažem odveli ga kada ne znam, možda je i samovoljno to uradio. Ali mi ništa ne znamo o tome. Meni je bitno da znam da li mi je dete živo - kaže majka nestalog farmaceuta iz Niša Milana Đorđevića.

Ovako govori Marica Đorđević (72), majka farmaceuta Milana Đorđevića (42) iz Niša, koji je pod još neutvrđenim okolnostima nestao 10. juna prošle godine na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini kod Niša.Neizvesnost sa kojom je suočena porodica nestalog farmaceuta iz Niša traje već 11 meseci tokom kojih nije nađen nijedan trag koji bi mogao da dovede do njegovog pronalaska.

- Kako vreme prolazi meni je sve teže. Evo pošla sam u prodavnicu malopre i zaboravila sam novčanik, toliko sam se izgubila. Više ne znam gde da se obratim ni kome. Sve vreme samo sa novinarima pričam. Šta da radim? Ja ću da prekinem, to je najlakše, ali možda će nešto da se čuje o njemu - veli Marica za "Blic".

Kaže da ni policiju nije zvala poslednje dve, tri nedelje da pita da li ima novosti.

- Ja kad pozovem oni kažu nemaju ništa, nemaju za šta da se uhvate, kao da je propao u zemlju i to je to. Sve jedna ista priča 11 meseci. Ovo je strašno. U policiji kažu nemaju, što se kaže, ni dugme za koje mogu da se uhvate. Ne mogu poternicu da raspišu jer nije krivično gonjen, punoletan je i ima pravo da ide gde hoće. Pričaju ljudi možda je u inostranstvu. To je sve znak pitanja. Ali gde je? - pita se Marica.

Za Milana su svi imali samo reči hvale, u njegovoj biografiji nema ničega što bi moglo da baci bilo kakvu senku na neobjašnjivi nestanak.

- On je jedno zlatno dete, ne što je moj sin. Svi samo reči hvale imaju za njega. Bilo koji lekar ili apoteka da se pita, mogu samo najbolje o njemu da kažu... I da te zaustavi i da te pita kako si, i svoj posao je radio kako treba - dodaje Marica.

Rekonstrukcija Milanove kretnje pre nestanka

Podsetimo, Milan je nestao 10. juna 2024.godine na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini nadomak Niša. Toga dana je došao kod majke u 8.10 časova i sa njom popio kafu. Poslao nekoliko mejlova i krenuo na posao. U njegovom ponašanju nije bilo ničeg čudnog, majci je na vratima rekao: "Idem, Maro, da radim". Ušao je u automobil na parkingu kod tržnog centra "Zona II" gde je obavio telefonski razgovor pa otišao u UKC Niš na zakazani sastanak sa jednom doktorkom. Na sastanak je stigao u 10.30 časova, umesto u 11 kako je bilo dogovoreno. Oko 11 časova je izašao iz UKC Niš nakon čega je u 11.30 časova bio u Jelašnici. Sigurnosna kamera snimila ga je u 11.40 časova u Donjoj Studeni.U 11.45 časova poslao je supruzi poruku da ne može da stigne da dođe po ćerkicu u vrtić. I od tada od njega više nema ni traga ni glasa. U momentu nestanka bio je obučen poslovno - na sebi je imao elegantne pantalone, košulju i kožne cipele.

Početak potrage za farmaceutom iz Niša

Budući da sa posla nije došao kući, porodica je počela da ga traži. Uz pomoć pametnog sata koji je bio povezan sa njegovim telefonom, službeni automobile marke “škoda” nestalog farmaceuta iz Niša pronađen je na parkingu ispred Planinarskog doma, 19 kilometara od Niša. U njemu su nađena oba mobilna telefona, laptop računar i novčanik dok je pasoš pronađen kod kuće. Uz pomoć žandarmerije, planinara, Gorske službe spasavanja i prijatelja pretražena je cela Suva planina, ali od njega ni traga ni glasa već skoro 11 mesec. Pokrenuta je opsežna potraga, ali do danas nije nađen nijedan trag koji bi ukazao kako je Milan nestao.

Psi nanjušili trag na tri mesta

- Psi tragači su nanjušili trag samo na parkingu, ispod osmatračnice i na terasi Planinarskog doma. Na Milanovim kolima bila je crvena zemlja na točkovima, što znači da je on automobilom otišao do osmatračnice i natrag, jer na tom putu ima crvene zemlje. Na stazama kroz planinu kučići nisu našli nijedan trag, uvek su se vraćali do Planinarskog doma i osmatračnice. Kada je došao do osmatračnice - pas tragač se ukopao - ispričala je ranije Marica.

Sat nađen posle tri dana

Majka nestalog Nišlije kaže da je čudno što je Milanov automobil odmah posle uviđaja vraćen firmi za koju je radio, iako je istraga tek počela. Čudno je, dodaje ona, i kako na uviđaju nije pronađen njegov sat u kolima, već naknadno, posle tri dana, kada je koleginica iz firme tražila saobraćajnu dozvolu u kolima.

Nestali farmaceut iz Niša nije u manastirima

Porodica je preko Srpske pravoslavne crkve proverila da li je Milan u nekom od manastira - stigao je odrečan odgovor.

- Dobila sam potvrdu da nije ni na Hilandaru, ni u jednom srpskom manastiru u zemlji i inostranstvu. To je napismeno, ali svi kažu da je i to pitanje da li je tačno. Jer oni nisu obavezi da vas o tome obaveste. Pasoš je ostao kod kuće, ali to je najmanji problem u ovo vreme. On je mogao da proglasi nevažećim pasoš, da napravi drugi. Odakle ja znam. Mogao je pod tuđim imenom da pređe granicu - smatra Marica. Ona je iznela i sumnju da je možda njen sin otet, ali je navela da za tu teoriju takođe nema nikakvih dokaza.

Ne bi digao ruku na sebe

Majka nestalog farmaceuta iz Niša kaže da ne postoji mogućnost da je Milan digao ruku na sebe.

- Nije Milan taj tip čoveka. Našao bi se bar neki trag da je to u pitanju. A sa druge strane, šta će on na planini, mogao je da uradi i ovde negde, što bi išao čak gore? - kaže ona.

Porodica nestalog Nišlije izradila je nove fotografije koje su nastale uoči njegovog nestanka a koje mogu da pomognu u boljem prepoznavanju.

