Sprečite veliku havariju: Samo 1 stvar uradite i vaše cevi se neće lediti tokom zime

Višednevne niske temperature mogu da naprave štetu u kupatilu ili kuhinji smrzavanjem vode u instalacijama.

Jedan od najvećih problema zimi za one koji imaju kuću je pronalazak rešenja za zaleđene cevi. Iz Vodovoda i kanalizacije dali su precizne informacije po ovom pitanju.

– Građani koji imaju vikendice ili kuće u kojima ne borave tokom zimskih meseci trebalo bi da isprazne svoje vodovodne instalacije i na taj način se obezbede od eventualne štete.



– Da bi se sačuvali vodomeri i tokom zimskog perioda i neometano merili potrošnju vode potrebno ih je adekvatno zaštititi.

Vodomerna skloništa trebalo bi da su obezbeđena odgovarajućim poklopcem i potpuno isušena, u slučaju da se u njima sakupljala voda. Održavanje šahtova u kojima se nalaze vodomeri u nadležnosti je potrošača.

– Dvorišne vodovodne instalacije koje vode do česama, garaža, šupa i izdvojenih objekata, koji se ne greju, trebalo bi blagovremeno obezbediti, na taj način što ćete u okviru kućnih instalacija zatvoriti ventil koji je namenjen za ovaj deo mreže.

– Voda iz vodovodnih cevi se ispušta na ispusnoj slavini koja se nalazi na najnižem delu sistema i najčešće se nalazi u podrumskim prostorijama. Ako potrošač na vreme “konzervira” mesta za točenje, odnosno mrežu isprazni, neće imati problema sa pucanjem instalacija.

Na proleće otvaranjem ventila instalacije se pune vodom, a česme su automatski spremne za korišćenje, navodi Krstarica.

Autor: D.Bošković