AKTUELNO

Društvo

Sprečite veliku havariju: Samo 1 stvar uradite i vaše cevi se neće lediti tokom zime

Izvor: Alo, Foto: Pixabay.com ||

Višednevne niske temperature mogu da naprave štetu u kupatilu ili kuhinji smrzavanjem vode u instalacijama.

Jedan od najvećih problema zimi za one koji imaju kuću je pronalazak rešenja za zaleđene cevi. Iz Vodovoda i kanalizacije dali su precizne informacije po ovom pitanju.

– Građani koji imaju vikendice ili kuće u kojima ne borave tokom zimskih meseci trebalo bi da isprazne svoje vodovodne instalacije i na taj način se obezbede od eventualne štete.


Višednevne niske temperature mogu da naprave štetu u kupatilu ili kuhinji smrzavanjem vode u instalacijama.

– Da bi se sačuvali vodomeri i tokom zimskog perioda i neometano merili potrošnju vode potrebno ih je adekvatno zaštititi.

Vodomerna skloništa trebalo bi da su obezbeđena odgovarajućim poklopcem i potpuno isušena, u slučaju da se u njima sakupljala voda. Održavanje šahtova u kojima se nalaze vodomeri u nadležnosti je potrošača.

– Dvorišne vodovodne instalacije koje vode do česama, garaža, šupa i izdvojenih objekata, koji se ne greju, trebalo bi blagovremeno obezbediti, na taj način što ćete u okviru kućnih instalacija zatvoriti ventil koji je namenjen za ovaj deo mreže.

– Voda iz vodovodnih cevi se ispušta na ispusnoj slavini koja se nalazi na najnižem delu sistema i najčešće se nalazi u podrumskim prostorijama. Ako potrošač na vreme “konzervira” mesta za točenje, odnosno mrežu isprazni, neće imati problema sa pucanjem instalacija.

Na proleće otvaranjem ventila instalacije se pune vodom, a česme su automatski spremne za korišćenje, navodi Krstarica.

Autor: D.Bošković

#cevi

#havarija

#jedna stvarzima

#leđenje

POVEZANE VESTI

Zadruga

Evo šta radi Lepi Mića dok je Elita okovana snegom i niskim temperaturama! Svojim potezom šokirao ukućane! (VIDEO)

Lifestyle

Mravi, moljci i bubašvabe ne podnose OVE MIRISE: Napravite ih i neće ih biti u kući

Društvo

TRIK KOJI PROVERENO RADI: Sprečite smrzavanje cevi i skupe popravke! Podesite termostat na ovu temperaturu

Lifestyle

Spasite se komšijskih mačaka koje vam prave haos po dvorištu: Evo kako da ih se zauvek rešite na human način

Društvo

VOZAČI JEDNU STVAR NE PROVERAVAJU NA GUMAMA TOKOM ZIME! Evo zašto je važna kontrola

Lifestyle

ODMAH POSLE ŠOLJE KAFE URADITE OVO: Ublažava neželjene efekte kofeina i čuva vaše zdravlje