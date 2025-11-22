BEOGRAD ĆE BITI ZAVEJAN? Uskoro prve pahulje i u prestonici, a evo koliko snežnih dana se očekuje tokom zime!

Dok Beograđani s nestrpljenjem iščekuju prve pahulje, postavlja se pitanje, s obzirom na prognoze koje nagoveštavaju hladnu zimu, koliko će snežnih dana ove godine zapravo biti u Beogradu.
Kako je meteorolog Ivan Ristić, ta brojka nekada je bila i do čak 30, ali ove godine očekuje se da će biti 10 do 15.
- Zima će biti baš dobra, hladna, tako da možemo reći da će biti tu 10 do 15 snežnih dana u Beogradu - rekao je Ristić.
Inače, posle dužeg vremenskog perioda sneg se može očekivati u novogodišnjoj noći, ističe Ristić.
- I u decembru će vreme biti promenljivo, prva dekada će biti toplija, a onda će postepeno zahlađivati. Poseban pad temperature biće u trećoj dekadi, pa je tako moguće i da zabeli za Novu godinu i u Beogradu - najavio je Ristić.
Sneg u Srbiji u 19 sati, zahvatiće i Beograd
Prema detaljnoj prognozi meteorologa amatera Marka Čubrila, počelo je formiranje đenovskog ciklona koji će do kraja nedelje doneti izraženo pogoršanje vremena, zahlađenje i prvi sneg u većem delu regiona.
U Beogradu je jaka magla, a tokom popodneva popela je i kiša.
Autor: S.M.