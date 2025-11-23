JEDNU STVAR SIGURNO VIŠE NIKADA NEĆETE KUPOVATI! ŠTA NIKAKO NE TREBA DA NOSITE KAO POKLON ZA SLAVU - Veruje se da ćete uneti bedu i nesreću u dom domaćina

Prema narodnom verovanju, postoji osam poklona koje nikako ne valja nositi kao poklon za slavu.

Slava je jedan od najvažnijih porodičnih praznika u srpskoj tradiciji, dan kada se porodica okuplja, seća svojih predaka i prima goste uz toplu trpezu i domaćinsku atmosferu. Po nepisanom pravilu, u kuću se ne ide praznih ruku, jer mali znak pažnje predstavlja način da izrazite poštovanje prema domaćinu. Danas se najčešće nose vino, rakija, kafa, bombonjera, cvetni aranžman ili neka skromna sitnica.

Međutim, nekada su se na slavske posete nosili skromni, ali simbolički snažni darovi – piće, šećer u kocki, jabuka ili kolači. Suština je u gestu, a ne u vrednosti. Čak i crkva savetuje umerenost, jer slava nije prilika za razmetanje, već za zajedništvo i mir u domu. Zbog toga se preporučuje da poklon bude praktičan i nenametljiv, nešto što možete uručiti iz srca, ali što neće napraviti nepotrebnu grandioznost.

U našoj tradiciji, međutim, postoje i predmeti za koje se smatra da nikako ne treba poklanjati za slavu. Neka verovanja su stara vekovima, druga proizlaze iz simbolike predmeta, a treća iz iskustva i narodnih priča. Evo šta se smatra nepoželjnim poklonom i zašto.

1. Oštri predmeti – presecanje energije i odnosa

U narodnom verovanju, oštri predmeti kao što su noževi, makaze, žileti ili setovi nožića nose snažnu simboliku presecanja. Smatra se da daju "oštru" energiju i mogu metaforički preseći odnose, mir u kući ili tok sreće.

Ovakvi pokloni se mogu kupiti sebi, ali se ne preporučuje davati ih drugome. U nekim krajevima, ako se nož ipak pokloni, domaćin daje simboličan novčić da bi se poklon ritualno "kupio" i time poništila loša simbolika.

2. Ogledalo – neželjeni odraz i zarobljena energija

Ogledalo je oduvek imalo posebno mesto u narodu i smatralo se predmetom koji krije tajanstvene sile. Poklanjanje ogledala može doneti nemir, svađe ili nevolje u dom onoga ko ga primi.

Postoji staro verovanje da ogledalo u sebi "zarobljava" energiju čoveka koji se u njemu ogleda, pa se zato ne poklanja da se ne bi nesvesno prenela loša sreća, bolest ili tuđa negativnost. Zbog toga se ogledala uvek biraju pažljivo i nikada se ne daju kao slavski dar.

3. Medicinski uređaji – prizivanje bolesti

Merači pritiska, masažeri, aparati za terapiju i slični medicinski uređaji ne poklanjaju se na slavu, jer se smatra da prizivaju bolest u kuću.

Ovakvi pokloni nose poruku brige, ali na slavama se tumače kao loš znak – kao da predskazuju zdravstvene probleme ili podsećaju na one postojeće. Zato se izbegavaju, bez obzira na nameru poklonodavca.

4. Posuđe – praznina koja priziva siromaštvo

Prazno posuđe u narodu simbolizuje prazninu u kući – manjak obilja, sreće ili materijalne sigurnosti. Zbog toga se smatra da se prazni tanjiri, šolje, činije ili šerpe ne poklanjaju bez nečega unutra.

Ako baš želite da poklonite set posuđa, običaj nalaže da u svaki komad stavite po jedan novčić. Time se neutralizuje simbolika praznine i „poziva“ blagostanje u dom.

5. Sat – tik-takanje koje najavljuje rastanak

Satovi nose snažno simboličko značenje prolaznosti vremena. U mnogim kulturama veruje se da poklonjeni sat donosi prekid odnosa ili udaljavanje ljudi.

Posebno je poznato kinesko verovanje da poklanjanje sata znači "odbrojavanje do kraja" – čak i do smrti. Zbog toga se satovi izbegavaju u svim svečanim prilikama, pa i na slavi.

6. Novčanik – simbol finansijske sudbine

Prazan novčanik se nikada ne poklanja, jer se veruje da time poklanjate i prazninu u finansijama – siromaštvo, gubitak novca ili nestabilnost.

Kao i kod posuđa, u novčanik se uvek stavlja makar simboličan novčić ili novčanica, da bi „privukao“ punjenje, a ne pražnjenje.

7. Biseri – suze udovica i siročadi

Biseri su jedna od najlepših, ali i najopterećenijih dragulja u narodnim verovanjima. Tradicionalno se smatra da su „simbol suza“ – suza udovica, siročića, nesrećnih žena.

Poklonjeni biseri, prema običaju, donose tugu, bolest ili gubitke u kući, pa se zato izbegavaju u svim veselim i porodičnim prilikama, uključujući i slavu.

8. Šal ili marama – vetar koji donosi nemir

Šalovi, marame i maramice takođe nose simboliku koja nije najpoželjnija. Prema verovanju, poklanjanje ovih predmeta može uneti neslogu, prepirke ili dolazak nepovoljnih ljudi u život onoga ko ih primi.

U nekim krajevima se smatra da šal „odnosi toplinu iz doma“, a marama "odnosi sreću" – zato se ne preporučuju kao slavski pokloni.

Zaključak

Slava je praznik mira, zajedništva i zahvalnosti, pa je suština slavskog poklona u jednostavnosti. Ne treba da bude skup, raskošan ili pretenciozan – dovoljno je da bude od srca.

A verovanja o tome šta ne valja poklanjati čuvaju se i danas, jer nose mudrost predaka, simboliku predmeta i iskustvo generacija koje su učile kako da se dobro namera i dobra energija unesu u tuđi dom.

Autor: D.Bošković