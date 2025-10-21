Sutra je Sveti apostol Jakov: Žene u ponoć treba da urade jednu stvar, a jedno nikako ne smeju

Postoji izreka da “reč može i da rani i da izleči”. Sutra, 23. oktobra, pravoslavni vernici obeležavaju praznik Svetog apostola Jakova, brata Gospodnjeg – sveca koji je životom i mučeničkom smrću pokazao koliko je snaga vere jača od svake ljudske reči. Na ovaj dan, prema narodnom verovanju, žene posebno treba da se prisete važnosti praštanja i smirenosti, a običaj nalaže – umesto praznih reči, da u tišini učine nešto dobro.

Ko je bio Sveti Jakov, brat Gospodnji

Sveti apostol Jakov bio je prvi episkop Jerusalima i jedan od onih koji su neposredno svedočili o Hristovom vaskrsenju.

Zvali su ga “bratom Gospodnjim” jer je bio sin pravednog Josifa, iz prvog braka, a vremenom je postao stub prve hrišćanske zajednice.

Njegova Poslanica Jakovljeva i danas se čita kao jedan od najvažnijih tekstova o veri i delu – jer Jakov je govorio da vera bez dela ne vredi ništa.

Stradao je zbog svoje postojanosti: odbio je da se odrekne Hrista, bio bačen sa hrama i kamenovan. Predanje kaže da je umro moleći se za svoje mučitelje, izgovarajući poslednje reči: “Gospode, oprosti im, jer ne znaju šta čine.”

Običaji na Jakovdan: Praštanje i čuvanje jezika

U srpskom narodu, Jakovdan je poznat kao dan kada se “prašta zlim jezicima”.

Vernici veruju da je upravo tog dana potrebno oproštanjem očistiti dušu od klevete i ogovaranja, jer svaka izgovorena reč nosi težinu.

Žene su, prema starom običaju, u ranu zoru prale lice hladnom vodom — ne “da oteraju duhove”, kako to često netačno pišu portali, već da simbolično “operu sve što su rekle ili čule što ne priliči”, da u novi dan uđu s čistim mislima.

Takođe, običaj je da se u kući ne raspravlja, da se govori blago i da se pomiri s onima s kojima ste u svađi. Veruje se da svaka reč izgovorena s ljutnjom na ovaj dan može doneti nemir koji traje cele zime.

Duhovni smisao praznika: Reč kao ogledalo srca

U svojoj Poslanici, sveti Jakov je zapisao:

“Ko ne greši rečju, savršen je čovek.”

Zato ovaj praznik ima i dublju poruku: rečima gradimo i rušimo svetove.

Praštanje i ćutanje nisu slabost, već način da duša predahne.

U narodnoj tradiciji postoji verovanje da se na Jakovdan ne sme izgovoriti ništa zlobno, jer “ono što izađe iz usta, vratiće se srcu”.

Šta ne treba raditi

Ne ogovarajte i ne sudite drugima.

Ne podižite glas u kući.

Ne svađajte se sa bližnjima.

Ne radite teške kućne poslove posle podne – ovaj dan treba da protekne u miru i molitvi.

Umesto toga, upalite sveću Svetom Jakovu, pročitajte makar deo iz njegove Poslanice i učinite neko delo dobrote: pomozite starijima, obradujte dete, ili jednostavno — oprostite sebi.

Poruka Svetog Jakova: “Vera bez dela je mrtva”

Praznik Svetog apostola Jakova nije samo uspomena na davna vremena.

To je podsećanje da se vera ne meri brojem molitvi, već onim što činimo jedni drugima.

Zato se 23. oktobra ne meri količina reči – već njihova tišina.

Ko tog dana oprosti, pomiri se, ili pomogne nekome ko to nije zaslužio — taj je, veruje narod, učinio najvišu molitvu.

Svetac koji nas uči smirenju

Kada sutra uveče zapalite sveću, setite se reči Svetog Jakova:

“Budite brzi da čujete, spori da govorite i spori na gnev.”

U svetu u kome svi žele da budu u pravu, Jakovdan nas podseća na moć tišine i na to da je ponekad najveći dokaz vere – ćutanje i praštanje.

Autor: Iva Besarabić