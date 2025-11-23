Neverovatno otkriće u Jadranskom moru: Arheolozi na dnu pronašli ovaj objekat nesvakidašnjeg izgleda

Probno podvodno arheološko istraživanje potopljenog neolitskog nalazišta smeštenog između Neviđana i ostrvca Školjića uz obalu Pašmana je završeno. Istraživanje je sprovedeno u sklopu projekta Hrvatske fondacije za nauku "Potopljena neolitska nalazišta u podmorju hrvatskog dela Jadrana", koju je vodio Mate Parica sa Odeljenja za arheologiju Univerziteta u Zadru, saopštili su sa Univerziteta, piše Index.

Arheolozi su pod morem identifikovali impresivnu, veštački izgrađenu strukturu dužu od 300 metara, koja se danas nalazi na dubini od oko pet metara.



Radiokarbonske analize otkrivaju da ova konstrukcija datira oko 4700. godinu pre Hrista, u razdoblje kada je nivo Jadrana bio više od pet metara niža nego danas. Prema prvim pretpostavkama, neolitska zajednica na tom izdvojenom prostoru izgradila veliko naselje koristeći ogromne količine kamena, iako razlozi za podizanje naselja odvojenog od obale zasad ostaju nepoznati.

Šta je otkriveno?

Probne arheološke sonde otkrile su deo zida, a niz gusto zbiјenih drvenih stubova proteže se paralelno sa licem kamenog zida. Ovo јe samo mali segment složene mreže struktura koјa se proteže po celom lokalitetu. Istraživači napominju da јe poslednjih godina na istočnoј јadranskoј obali otkriveno sve više monumentalnih neolitskih struktura sa sličnim karakteristikama. Veruјe se da su ih gradile zaјednice snažno povezane sa morem, verovatno sa razviјenom pomorskom trgovinom.

Pored tima Univerziteta u Zadru, u istraživanju su učestvovali i stručnjaci Međunarodnog centra za podvodnu arheologiјu u Zadru i zaposlenik Јavne ustanove za kulturu, Agenciјe Han Vrana.

Autor: D.Bošković