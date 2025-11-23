PROMENE KOD DIREKTNIH DAVANJA Glamočić: Podsticaji za poljoprivredu isti iduće godine SVE ĆE MORATI DA SE PRAVDA RAČUNIMA

AKTUELNO

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da mere podsticaja za poljoprivrednike ostaju iste i naredne godine, ali da će biti promena kod direktnih davanja, koja će morati da se pravdaju računima za utrošena sredstva za izgradnju novih objekata i nabavku mehanizacije.

Glamočić je rekao da će do kraja godine biti raspisani preostali konkursi za nabavku opreme i mera od 100.000 dinara za junice.

Naveo je da je ukupan budžet za poljoprivredu koji je planiran za narednu godinu maksimum koji država može da izdvoji - oko sedam odsto ukupnog državnog budžeta, kao i da mere podsticaja ostaju iste.

"Reč je o razvojnom budžetu. Novac za razvoj ruralnih sredina je dvostruko viši i iznosi 12,9 milijardi dinara. Daćemo novac za izgradnju novih objekata, kupovinu opreme i mehanizacije. Direktna davanja, takođe, moraće da budu pravdana računima, jer se dešavalo da se sredstva koriste za kupovinu stanova i automobila, što do sada nije bilo zabranjeno", kazao je Glamočić za Javni servis Srbije.

Prema njegovim rečima, od naredne godine novac će i dalje brzo stizati do proizvođača, a biće uveden i kalendar javnih poziva, odnosno tačno će se znati koji konkursi se raspisuju u kom mesecu.

Govoreći o bezbednosti hrane i njenoj kontroli, Glamočić je rekao da su inspektori svakodnevno na terenu, da se rezultati provera redovno objavljuju i da je situacija sve bolja.

Kada je reč o medijskim navodima o aflatoksinu u brašnu, sumpor-dioksidu u jagodama ili pesticidima u šljivama, Glamočić je ukazao da problem nije u prekoračenju dozvoljenih količina, već u tome što na deklaracijama nije bilo naznačeno da proizvodi sadrže određene supstance, što je obavezno po propisima.

"Osim bezbednosti, radimo i na kvalitetu. Bila je akcija u vezi sa palminim uljem, a sledi da svaka namirnica proizvedena u Srbiji ima svoju oznaku, koja će tačno pokazivati gde je proizvod nastao i razlikovaće se od hrane iz uvoza. Ne mislim da je hrana iz uvoza loša, već da naši građani imaju pravo da znaju šta je proizvedeno u našoj zemlji, posebno kada je reč o mesu", naveo je ministar poljoprivrede.

Istakao je da je na sajmu o bezbednosti hrane u Ukrajini, gde je prisustvovao kao izaslanik predsednika Srbije, ključna poruka bila da hrana mora da bude dostupna svima, bez obzira na krize i ratna dejstva.

Na događaju je, dodaje Glamočić, organizovana donatorska akcija u kojoj je prikupljeno oko 200 miliona evra za Kijev.

"Ključno je što sam imao sastanak sa ukrajinskim ministrom privrede i poljoprivrede, na kojem je razgovarano o sporazumu o slobodnoj trgovini, koji Srbija nema sa Ukrajinom, iako mnogo trgujemo - uvozimo metale, a od prošle godine izvozimo velike količine mineralnog đubriva. Ukidanje tarifa u oba smera bilo bi od velikog značaja", zaključio je Glamočić.

Autor: Jovana Nerić

