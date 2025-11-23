HARA OPASAN VIRUS! Nije grip, deca padaju ko pokošena - Ovo su prvi simptomi

Čekaonice domova zdravlja su pune u poslednje vreme, a razlog ove situacije jeste rota virus koji je uzeo maha u Srbiji!

Povećan broj respiratornih infekcija uobičajen je tokom zimske sezone, a ovog puta situacija izaziva dodatnu zabrinutost zbog velikog obima pregleda nakon kojih se ustanovi prisustvo rota virusa posebno kod dece koji je inače uobičajen za toplije mesece u godini.

Rota virus počinje naglo, povišenom temperaturom, malaksalošću, povraćanjem, obilnim vodenim stolicama i grčevima u stomaku, ali kod mnoge dece, na sreću, infekcija prođe bez velikih tegoba.

Simptomi rotavirusa kod dece uključuju iznenadno povraćanje, vodenasti proliv, povišenu temperaturu i bolove u stomaku.

Ozbiljniji simptomi uključuju letargiju, razdražljivost i znake dehidracije kao što su suva usta, smanjeno mokrenje i upale oči, a dehidracija je najčešća komplikacija.

Glavni simptomi

- Često povraćanje

- Vodenasti proliv - Obilne i česte stolice koje mogu trajati i do 7 dana

- Povišena temperatura: Može biti i iznad 39 stepeni

- Bolovi u stomaku

- Letargija i razdražljivost

Simptomi rota virusa uglavnom traju od četiri do šest dana, a osmog dana od infekcije rota virusom obično ne može da se izoluje iz fecesa.

U slučaju dehidratacije stanje deteta zahteva bolničko lečenje.

Znaci dehidracije koji zahtevaju pomoć lekara:

- Manje mokrih pelena nego inače ili retko mokrenje

- Suva usta i jezik

- Suve, hladne ruke i koža

- Manje ili nimalo suza prilikom plakanja

- Udubljeno meko mesto na vrhu glave kod beba

- Vrtoglavica ili malaksalost

Lečenje

Lečenje rota virusa je simptomatsko i usmereno je na sprečavanje dehidratacije i ublažavanje simptoma. Ključne mere uključuju unos oralnih rehidratacionih rastvora, dovoljan unos tečnosti i nadoknadu elektrolita.

U težim slučajevima može biti potrebna i infuzija. Antiviralni lekovi nisu efikasni, a antibiotici se ne koriste jer infekciju izaziva virus.



