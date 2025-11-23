HARA OPASAN VIRUS! Nije grip, deca padaju ko pokošena - Ovo su prvi simptomi

Čekaonice domova zdravlja su pune u poslednje vreme, a razlog ove situacije jeste rota virus koji je uzeo maha u Srbiji!
Povećan broj respiratornih infekcija uobičajen je tokom zimske sezone, a ovog puta situacija izaziva dodatnu zabrinutost zbog velikog obima pregleda nakon kojih se ustanovi prisustvo rota virusa posebno kod dece koji je inače uobičajen za toplije mesece u godini.
Rota virus počinje naglo, povišenom temperaturom, malaksalošću, povraćanjem, obilnim vodenim stolicama i grčevima u stomaku, ali kod mnoge dece, na sreću, infekcija prođe bez velikih tegoba.
Simptomi rotavirusa kod dece uključuju iznenadno povraćanje, vodenasti proliv, povišenu temperaturu i bolove u stomaku.
Ozbiljniji simptomi uključuju letargiju, razdražljivost i znake dehidracije kao što su suva usta, smanjeno mokrenje i upale oči, a dehidracija je najčešća komplikacija.
Glavni simptomi
- Često povraćanje
- Vodenasti proliv - Obilne i česte stolice koje mogu trajati i do 7 dana
- Povišena temperatura: Može biti i iznad 39 stepeni
- Bolovi u stomaku
- Letargija i razdražljivost
Simptomi rota virusa uglavnom traju od četiri do šest dana, a osmog dana od infekcije rota virusom obično ne može da se izoluje iz fecesa.
U slučaju dehidratacije stanje deteta zahteva bolničko lečenje.
Znaci dehidracije koji zahtevaju pomoć lekara:
- Manje mokrih pelena nego inače ili retko mokrenje
- Suva usta i jezik
- Suve, hladne ruke i koža
- Manje ili nimalo suza prilikom plakanja
- Udubljeno meko mesto na vrhu glave kod beba
- Vrtoglavica ili malaksalost
Lečenje
Lečenje rota virusa je simptomatsko i usmereno je na sprečavanje dehidratacije i ublažavanje simptoma. Ključne mere uključuju unos oralnih rehidratacionih rastvora, dovoljan unos tečnosti i nadoknadu elektrolita.
U težim slučajevima može biti potrebna i infuzija. Antiviralni lekovi nisu efikasni, a antibiotici se ne koriste jer infekciju izaziva virus.
Autor: Jovana Nerić