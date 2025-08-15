Prenosi se kapljicom, a napada decu: Novi misteriozni virus hara Srbijom - Ovo su simptomi

U Srbiji se pojavio misteriozni virus koji napada decu, a već prvog dana dolazi do visokih temperatura i teških simptoma, otkriva pedijatar Saša Milićević.

Kako navodi pedijatar Milićević, ovaj virus se sve više širi među decom u Srbiji, a već prvog dana dolazi do pojave ozbiljnih simptoma.

- Ovaj sada virus roditelji zovu misteriozni zbog toga što jako brzo daje simptome. Još u prvom danu dete ima temperaturu od 40 stepeni Celzijusovih - rekao je Milićević.

Ipak, pedijatar dr Saša Milićević apeluje na roditelje da ostanu smireni i preduzmu neophodne mere zaštite i lečenja.

Dr Milićević je objasnio simptome, mogućnosti prenosa i preporuke za lečenje ovog virusa.

- Svi su virusi malo misteriozni, to su zaista neobična bića. Ovaj sada virus zovemo misteriozni zbog toga što jako brzo daje simptome. Još u prvom danu dete ima temperaturu od 40 stepeni i potpuno je prirodno da svaki roditelj bude zabrinut. Virus koji se trenutno širi među decom brzo pokazuje simptome, uključujući visoku temperaturu već prvog dana - naveo je pedijatar.

Virus, kako je dr Saša Milićević objasnio, može biti respiratorni ili stomačni, što dodatno otežava brzo identifikovanje.

Simptomi

Najčešći simptomi koji prate ovaj virus uključuju:

malaksalost

povišenu temperaturu

odbijanje hrane, što može dovesti do dehidracije

povraćanje

dijareju

osip po koži

Kako dr Milićević ističe, osip može biti posledica virusa, visoke temperature ili alergijske reakcije.

- Roditelji obično čekaju tri dana pre nego što potraže pomoć, ali ovaj virus često prisiljava roditelje da odmah kontaktiraju pedijatra. Ukoliko dete odbija da pije tečnost, povraća, ima dijareju ili je toliko neraspoloženo da ne može da unese tečnost, tada je neophodno odmah se javiti lekaru - upozorio je dr Milićević.

U nekim slučajevima, potrebna je i infuzija, mada to nije česta pojava.

Virus najviše pogađa decu predškolskog uzrasta

Virus, kako je dr Milićević objasnio, najviše pogađa decu predškolskog uzrasta i prenosi se kapljičnim putem.

- Deca, kao i odrasli, mogu preneti virus putem tzv. Fligeove kapljice - mali kapljica koje ostaju u vazduhu dok pričamo i kašljemo. Osim toga, deca često kontaminiraju igračke i druge predmete prljavim rukama, što dodatno doprinosi širenju virusa - kaže dr Milićević i dodaje:

- Virus nije toliko strašan. Deca ga, u većini slučajeva, brzo prebrode. Roditelji treba da budu umireni i svesni da panika nije potrebna - zaključio je dr Milićević i dodao da virus može biti opasniji samo kod dece koja već imaju neka hronična oboljenja.

Dr Milićević podsetio je roditelje da najvažnija mere zaštite uključuju održavanje higijene, obezbeđenje dovoljno tečnosti za dete i blagovremeno traženje medicinske pomoći ukoliko simptomi eskaliraju

Autor: A.A.