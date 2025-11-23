AKTUELNO

Haos na putevima preko Zlatibora i kod Nove Varoši, sve je zavejano! Evo koja opasnost preti noćas

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/Branko Lukić ||

Tokom dana sneg je povremeno padao na zapadu Srbije, a naročito na planinama gde se formirao snežni pokrivač od desetak centimetara. Sneg je zavejao mnoge zaltiborske puteve, pa je saobraćaj ka brojnim selima bio veoma otežan.

Kritična situacija bila je i na magistralnom putu od Zlatibora prema Novoj Varoši, naročito kod Borove Glave, gde je zabeležen i veći zastoj.


Na magistrali se formirao i snežni pokrivač, pa je saobraćaj bio veoma usporen.

Do večeri se sneg sa puta raščistio i dobra vest je da je sneg prestao da pada i da će doći do razvedravanja.

Ipak, sada preti druga opasnost, a to je poledica, s obzirom na to da je temperatura tokom celog dana u minisu, a trenutno je -4 i biće još hladnije u nastavku noći.

Foto: RINA

Bez zimske opreme ne krećite na put.

Početak sedmice doneće zbnačajnije otopljenje, a novo zahlađenje sledi već od srede, kada će kiša ponovo preći u sneg.

Autor: S.M.

