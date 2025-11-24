VREMENSKI ROLERKOSTER! Ujutru smrzavanje, a onda naglo otopljenje: RHMZ objavio šta nas danas čeka sa vremenom

Ovog jutra će biti hladno sa slabim mrazem, a ponegde se očekuje i niska oblačnost ili magla, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kasnije posle podne i uveče postepeno naoblačenje sa zapada usloviće kišu na severozapadu, a tokom noći i u većini ostalih krajeva. Duvaće slab i umeren vetar, tokom dana u planinskim predelima, a uveče i tokom noći i u Vojvodini, donjem Podunavlju i Pomoravlju i jak vetar južnih pravaca. Najniža temperatura biće od minus 4 do 0, a najviša od 7 do 13.

U Beogradu se ujutru očekuje hladno vreme sa slabim mrazem. Tokom dana biće osetno toplije. Pre podne očekuje se pretežno sunčano vreme, a posle podne će uslediti postepeno naoblačenje. Duvaće slab i umeren vetar, tokom noći i jak jugoistočni.

Najniža temperatura biće od minus 3 do 0, a najviša oko 11 stepeni. Tokom noći očekuje se kiša. U utorak i sredu očekuje se relativno toplo vreme, mestimično s kišom. U utorak će biti vetrovito uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar.

Zatim će uslediti osetno svežije vreme, u četvrtak se očekuju padavine uglavnom južnije od Save i Dunava i to u nižim predelima kiša, susnežica i sneg, a u brdsko-planinskim predelima sneg uz formiranje snežnog pokrivača. Od petka u većini krajeva biće suvo, a padavine će biti slabog intenziteta i lokalnog karaktera.

Relativno povoljna biometeorološk situacija za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim i psihičkim bolesnicima. U prepodnevnim časovima izvesne tegobe su moguće i kod astmatičara. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi.



Autor: Jovana Nerić