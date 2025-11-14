STIŽE HLADNI FRONT! Stiže pogoršanje vremena, ovo je detaljna prognoza za naredne dane!

U Srbiji se danas očekuje se hladno vreme, na jugu i istoku i sa slabim mrazem, a u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka sa maglom ili niskom oblačnošću, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće pretežno sunčano, osim u nižim predelima gde će se magla ili niska oblačnost zadržati i pre podne. Pre podne duvaće slab vetar, posle podne i umeren jugoistočni. Najniža temperatura biće od minus 2 do 6 stepeni, a najviša od 14 do 18, u mestima sa dužim zadržavanjem magle očekuje se hladnije vreme s temepraturom od 9 do 12 stepeni.

Čubrilo najavio jače zahlađenje

Marko Čubrilo, meteorolog amater, najavio je da će do kraja ove nedelje u Srbiji preovlađivati suvo i vedro vreme, uz razbijanje temperaturne inverzije i primetno otopljenje u svim predelima.

"Do kraja nedelje suvo i vedro. Maglovito će biti nad Panonskom nizijom, planinskim kotlinama i duž rečnih tokova ali uz jačanje jugozapadnog vazdušnog strujanja magla i temperatura inverzija će se polako razbijati. Do petka u magloviti predelima maksimumi oko 6 stepeni Celzijusa, a nad ostalim delom regiona od 14 do 19 stepeni. Za vikend u svim krajevima relativno toplo uz maksimume od 15 do 22 stepena Celzijusa.

Ponedeljak donosi naoblačnje uz premeštanje hladnog fronta, prolaznu kišu i zahlađenje tako da bi se u utorak maksimumi kretali od 4 do 9 stepeni Celzijusa, što je u okviru proseka za ovaj deo godine.

Zatim se očekuje spuštanje još jednog hladnog fronta koji će verovatno nad Jadranom usloviti formiranje sekundarnog ciklona. Od tačnog položaja tog ciklona (srednji ii južni Jadran) će zavisiti odnos njegovog toplog i hladnog sektora, distribucija tempetrature i količina padavina", najavio je Čubrilo na Fejsbuku.

Kada će pasti sneg?

"Kako smo još gotovo nedelju dana daleko od tog mogućeg scenarija modeli ne mogu precizno odrediti položaj ovog mogućeg sistema i razlike u prognozama su velike. Neki modeli poput GFS-a postavljaju centar ciklona nad južni Jadran i time gotovo ceo region stavljaju već u četvrtak u njegov hladan sektor te bi u tom slučaju uslova za sneg vrlo brzo bilo i u nizijama. Sa druge strane pouzdaniji modeli poput ECMWF-a njegov centar stavljaju bliže srednjam Jadranu te bi u tom slučau dovoljno hladno za sneg bilo samo na zapadu regiona, dok bi nad istočnim predelima jače zahladilo tek pred sam kraj nedelje, a tada je pitanje da li bi još bilo padavina. Kako je taj period još daleko sigurno ni jedan model u ovom trenutnu nema tačnu simulaciju i tek za 3-4 dana će one postati pouzdanije. Gledano kroz arhive ovakvi cikloni su vremenom dobijali sve istočniju lokaciju, a značajan deo njih je znao otići skroz na istok ka Jonskom ili Egejskom moru u ostaviti nas u “suvom zahlađenju.” Krajem nedelje naobično toplo, a zatim sledi period sve hladnijeg i vrlo nestabilnog vremena", najavio je Čubrilo.

On najavljuje i da će sledeće nedelje biti vrlo nestabilno uz česta pogoršanja i padavine.

Jače pogoršanje vremena moguće je u drugom delu nedelje uz razvijanje ciklona nad Jadranom, dok bi krajem nedelje moglo biti jače zahladiti.

Autor: A.A.