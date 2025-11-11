Danas sunčano, ali već za vikend stiže hladni talas!

AKTUELNO

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas nas očekuje malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i porastom temperature.

Na jugu i jugoistoku Srbije prepodne će biti oblačno, ponegde uz slabu kišu.

Vetar će biti slab do umeren severozapadni, dok će na istoku povremeno biti jak.

Temperature danas:

Jutarnja: od 2 do 10°C

Najviša dnevna: od 10 do 14°C

U Beogradu će biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima, slab do umeren severozapadni vetar, jutarnja temperatura oko 7°C, a najviša dnevna oko 13°C.

Vremenska prognoza do početka naredne sedmiceDo petka: hladna jutra sa slabim prizemnim mrazem, ponegde magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, u petak lokalno i do 19°C.

Subota: postepeno naoblačenje, popodne i uveče kiša u severnim krajevima.

Nedelja: kiša i u ostalim delovima Srbije, uz pad temperature.

Ponedeljak: prestanak padavina.

Od utorka: ponovo suvo i toplije vreme sa sunčanim intervalima.

