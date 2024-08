STIŽE NAM NOVI TROPSKI TALAS: Danas upaljen meteo alarm zbog nepogoda u ovim krajevima, evo kako će nam biti u naredna tri dana

Danas i sutra očekuje nas promenlјivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i prosečno toplo uz maksimalne temperature od 27 do 32 stepena, najnovija je najava Republičkoghidrometeorološkog zavoda.

Sredinom dana i posle podne očekuje se ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom.

Duvaće slab i umeren vetar, na severu i istoku Srbije posle podne povremeno i jak, severozapadni. Uveče ponegde na severu, a tokom noći ka utorku i na zapadu Srbije kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom.

U Beogradu do 30 stepeni I u Beogradu će biti promenljivo oblačno i umereno toplo sa dužim sunčanim intervalima, naročito pre podne, dok je posle podne na širem području moguća lokalna pojava kratkotrajne kiše. U glavnom gradu će najniža temperatura biti oko 19, a najviša oko 30 stepeni. Očekuje se slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar.

Od srede sunčano i sve toplije, pa se od četvrtka u većini mesta očekuje od 33 do 36 stepeni, a početkom druge dekade avgusta lokalno i više.

Biometeorološka prognoza Usled očekivane biometeorološke situacije moguće su tegobe kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom, respiratornim i reumatskim problemima. Mogući su i promenljivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

Prognoza za naredna tri dana

Utorak

Promenljivo oblačno i umereno toplo sa dužim sunčanim intervalima i ređom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 20 stepeni, a najviša od 27 do 31 stepen.

Sreda

Sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, promenljiv. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviša od 30 do 33 stepena.

Četvrtak

Sunčano i još toplije. Vetar slab, promenljiv, posle podne do umeren severni. Najniža temperatura od 12 do 20 stepeni, a najviša od 33 do 35 stepeni.

