AKTUELNO

Društvo

NBS OBJAVILA: Zvanični kurs dinara za evro danas 117,27

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,2941, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je danas Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru manji za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,3 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,2 odsto.

Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas iznosi 101,8620, što je za 0,2 više nego juče.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,9 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 9,7 odsto, a od početka godine ojačao je za 10,4 odsto.

pročitajte još

AMSS UPOZORAVA: Opasnost od poledice, snega ima na putu Ivanjica - Javor

Autor: Marija Radić

#Dinar

#Dolar

#Kurs

#NBS

#Stanje na putevima

POVEZANE VESTI

Društvo

NBS OBJAVILA: Zvanični kurs dinara za evro danas 117,18

Društvo

NBS OBJAVILA: Srednji kurs dinara za evro danas 117,18

Društvo

NBS objavila: Srednji kurs dinara za evro u petak 117,27 dinara

Društvo

NBS OBJAVILA: Srednji kurs dinara za evro danas 117,24 dinara

Društvo

NBS OBJAVILA: Srednji kurs danas 117,1865 dinara za evro

Društvo

NBS OBJAVILA: Srednji kurs dinara za evro danas 116,9513 dinara