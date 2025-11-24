NBS OBJAVILA: Zvanični kurs dinara za evro danas 117,27

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,2941, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je danas Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru manji za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,3 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,2 odsto.

Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas iznosi 101,8620, što je za 0,2 više nego juče.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,9 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 9,7 odsto, a od početka godine ojačao je za 10,4 odsto.

Autor: Marija Radić