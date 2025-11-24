DA LI ĆEMO ZA NOVU GODINU KONAČNO IMATI SNEGA? Meteorolog Ristić OTKRIO za Pink - Evo kada sledi novi JAČI talas zahlađenja, stiže nam i PRAVA ZIMA (FOTO)

Početkom decembra nas očekuje blago otopljenje, međutim, od kalendarskog početka zime možemo očekivati padavine, prave zimske i ledene dane, objasnio je danas u jutarnjem programu TV Pink Ivan Ristić.

Meteorolog Ivan Ristić kaže za TV Pink da u Serbiji od danas raste temperatura i da će u danima pred nama biti izuzetno toplije.

- U sredu nam stiže zahlađenje, ulazimo u kraći hladniji period... najveća količina padavina će biti zapadna, centralna i južna Srbija, s tim da će biti u nižim predelima susnežica i sneg. Meni modeli kažu da će susnežice biti i u centru. Izdajemo upozprenje za četvrtak. Biće dosta snega, jake padavine... - rekao je Ristić.

Treba voditi računa, ovaj liči malo na onaj oktobarski sneg, koji je bio drastičniji, naveo je Ristić.

- Danas je bila opasna poledica, može da zaledi, lako... Posle ovog zahlađenja, očekuje se početkom decembra neka normala. Ledeni dani će biti u trećoj dekadi decembra, tada će doći do osetnijeg pada temperature. Biće pravo zimsko vre,e verujem da ćemo Novu gosinu dočekati sa ponekom pahuljom - rekao je potom Ristić.

- Kada padne 70 centimetara, to je kao na Kopaoniku. Mi se nadamo da će biti zaista finog snega i pahulja za novu. U četvrtak će na Kopaoniku pasti oko 20 centimetara - rekao je Ristić.

Govoreći o zadržavanju snega u Beogradu kada napada, Ristić kaže da će u drugoj polovini decembra biti drastičnijih padavina, gde se u Beogradu očekuje 20 centimetara snega.

- Ako hoćete da idete negde gde je toplije, idete na južnu poluloptu. Sve je kontra. Cikloni, vetrovi i sve idu kontra. Kao kada odete u Englesku, pa je volan sa druge strane... Tamo je malo tačaka gde pada sneg, zato mi je lepše ovde - nasmejao se Ristić.

Nažalost, ljudi su pokvarili klimu, imamo izduvne gasove, više nemamo onaj beo sneg. na Kalemegdanu i dalje bude korektno, nekada ppbegnemo u parkove da vidimo, a ulice su loše, imamo bljuzgavicu, rekao je Ristić.

- Košave skoro da nema, 20, 30 odsto vetra je kod nas, i ljudima je to u redu. Međutim, imamo sada i te vetrenjače... - rekao je Ristić.

Autor: D.Bošković