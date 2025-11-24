Gašić: Profesionalni vojnici će moći lakše da zasnuju radni odnos na neodređeno vreme

Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je danas na sednici skupštinskog Odbor za odbranu i unutrašnje poslove da se predloženim zakonskim rešenjima unapređuje položaj pripadnika Vojske Srbije, kao i da se predlaže mogućnost da profesionalni vojnici zasnuju radni odnos na neodređeno vreme nakon isteka prvog ugovora na određeno.

"Po prvi put od uvođenja kategorije profesionalnih vojnika, istima bi bilo omogućeno da, nezavisno od propisanih godina života, ukoliko potrebe služba zahteva, bez konkursa, budu primljeni na službu u Vojsku Srbije na neodređeno vreme, nakon najmanje tri godine neprekidne službe u svojstvu profesionalnog vojnika po ugovoru na određeno vreme", pojašnjava Gašić.

