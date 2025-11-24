Od 1. januara nova pravila za odlazak u penziju: Izmene se posebno odnose na žene, ali i muškarci moraju da obrate pažnju

Od početka naredne godine za odlazak u penziju biće potrebno ispuniti drugačije uslove nego do sad, što se najviše tiče budućih penzionerki.

Od 1. januara naredne godine, žene koje žele da ostvare pravo na starosnu penziju suočiće se sa novim pravilima. Prema izmenama koje proizlaze iz važećeg Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, uslov za odlazak u punu starosnu penziju biće navršenih 64 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Iako je osnovni kriterijum za starosnu penziju za sve osiguranike 65 godina života i 15 godina radnog staža, žene se još uvek nalaze u prelaznom periodu. Granica za njih postepeno se povećava iz godine u godinu, sve dok 2032. godine uslovi za muškarce i žene ne budu potpuno izjednačeni, 65 godina života i minimum 15 godina staža.

U toku 2025. godine i dalje važi „stari“ uslov: žena koja podnosi zahtev za penziju mora imati 63 godine i 10 meseci života, uz najmanje 15 godina staža. Međutim, od 1. januara 2026. dolazi do pomeranja, pa će ženama iz svih kategorija osiguranja, zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednih osiguranika - biti potrebno 64 godine života da ostvare pravo na starosnu penziju.

Zakon predviđa i drugu mogućnost: pravo na starosnu penziju može se steći i isključivo na osnovu 45 godina staža, bez obzira na pol i godine života osiguranika.

Pored redovne starosne penzije, postoji i prevremena starosna penzija, namenjena onima koji žele raniji odlazak sa tržišta rada. Od 2024. godine, uslovi za muškarce i žene su potpuno izjednačeni – pravo na prevremenu penziju stiče se sa najmanje 40 godina staža i 60 godina života. Ipak, ovakav odlazak u penziju podrazumeva trajno smanjenje mesečne penzije, u iznosu od 0,34% za svaki mesec ranijeg penzionisanja, pri čemu ukupno umanjenje ne može biti veće od 20,4%.

Osiguranici koji ispunjavaju uslove mogu sami da odluče da li će otići ranije uz umanjenje ili da sačekaju da napune potrebne godine života i ostvare pravo na punu starosnu penziju bez ikakvog umanjenja.



Autor: Jovana Nerić