Ova reč preplavila je društvene mreže: Generacija Z lansirala novi izraz - Značenje će vas šokirati

Mlađe generacije sve češće koriste izraze koji nisu uobičajeni u tradicionalnom srpskom jeziku i svakodnevnoj komunikaciji. Jedna od takvih reči je "klabing", koja se ustalila kao naziv za aktivnost posećivanja diskoteka i noćnih klubova.

Izraz "klabing" (engl. clubbing) označava odlazak u noćne klubove i predstavlja savremeni oblik noćnog provoda koji uključuje ples, glasnu muziku, nastupe DJ-eva i atmosferu koja često traje do ranih jutarnjih sati.


Klabing podrazumeva širok spektar aktivnosti - od slušanja elektronske, pop, tehno, haus ili RnB muzike, do druženja, ispijanja pića i učestvovanja na žurkama i specijalnim događajima.

Ovaj pojam čvrsto je povezan sa urbanim načinom života i mladalačkom kulturom, budući da klubovi predstavljaju mesta susreta, zabave i opuštanja za mlađu populaciju.

Najčešće ga koriste tinejdžeri i osobe u ranim dvadesetim i tridesetim godinama, posebno oni koji prate aktuelne trendove noćnog života i redovno posećuju klubove. U žargonu i na društvenim mrežama, "klabing" je odomaćen izraz koji opisuje tipičan noćni izlazak savremene gradske ekipe.

