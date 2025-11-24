AMSS podseća vozače da moraju da imaju montirane sve četiri zimske gume

Od 1. novembra, do 1. aprila, po Zakonu o bezbednosti u saobraćaju ukoliko se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica, vozači moraju da imaju sva četiri zimska pneumatika, navodi se u saopštenju AMSS.



"Na gazećem sloju dubina šara ne sme biti manja od 4 mm. U prtljažniku, van grada morate uvek imati lance. Montirajte ih samo na pogonske točkove, tamo gde na kolovozu ima snega i gde je postavljen saobraćajni znak", podseća AMSS vozače.



Zimskim pneumaticima se smatraju oni koje imaju oznaku "M+S", "Snow Winter" i dr. Postoje i letnje gume sa šarom dubljom od 4 mm, ali takve u zimskim uslovima vožnje nisu dozvoljene.

Zimska služba JP "Putevi Srbije" saopštila je da su najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja prohodni i da na njima nema snega.

Deonice na kojima ima snega su: Divljaka - Ivanjica i Ivanjica - Buk, gde su kolovozi vlažni i na njimau ima snega do 5 cm.

Magle ima na deonici petlja Pakovraće - petlja Prilipac (kraj izgrađenog auto-puta).

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.



Na (TMV) teretnim terminalima, na ulazu u Srbiju, teretna vozila zadržavaju se na graničnim prelazima Kelebija i Sremska Rača po 120 minuta, Batrovcima 300 minuta, Šidu 240 minuta, Bezdanu 60 minuta, kao i na ulazu Srbiju na graničnom prelazu Preševo 90 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.



Autor: D.Bošković