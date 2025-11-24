AKTUELNO

Društvo

AMSS podseća vozače da moraju da imaju montirane sve četiri zimske gume

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Od 1. novembra, do 1. aprila, po Zakonu o bezbednosti u saobraćaju ukoliko se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica, vozači moraju da imaju sva četiri zimska pneumatika, navodi se u saopštenju AMSS.


"Na gazećem sloju dubina šara ne sme biti manja od 4 mm. U prtljažniku, van grada morate uvek imati lance. Montirajte ih samo na pogonske točkove, tamo gde na kolovozu ima snega i gde je postavljen saobraćajni znak", podseća AMSS vozače.


Zimskim pneumaticima se smatraju oni koje imaju oznaku "M+S", "Snow Winter" i dr. Postoje i letnje gume sa šarom dubljom od 4 mm, ali takve u zimskim uslovima vožnje nisu dozvoljene.

Zimska služba JP "Putevi Srbije" saopštila je da su najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja prohodni i da na njima nema snega.

Deonice na kojima ima snega su: Divljaka - Ivanjica i Ivanjica - Buk, gde su kolovozi vlažni i na njimau ima snega do 5 cm.

Magle ima na deonici petlja Pakovraće - petlja Prilipac (kraj izgrađenog auto-puta).

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.


Na (TMV) teretnim terminalima, na ulazu u Srbiju, teretna vozila zadržavaju se na graničnim prelazima Kelebija i Sremska Rača po 120 minuta, Batrovcima 300 minuta, Šidu 240 minuta, Bezdanu 60 minuta, kao i na ulazu Srbiju na graničnom prelazu Preševo 90 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.


Zimskim pneumaticima se smatraju oni koje imaju oznaku "M+S", "Snow Winter" i dr. Postoje i letnje gume sa šarom dubljom od 4 mm, ali takve u zimskim uslovima vožnje nisu dozvoljene.

Zimska služba JP "Putevi Srbije" saopštila je da su najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja prohodni i da na njima nema snega.

Deonice na kojima ima snega su: Divljaka - Ivanjica i Ivanjica - Buk, gde su kolovozi vlažni i na njimau ima snega do 5 cm.

Magle ima na deonici petlja Pakovraće - petlja Prilipac (kraj izgrađenog auto-puta).

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.


Na (TMV) teretnim terminalima, na ulazu u Srbiju, teretna vozila zadržavaju se na graničnim prelazima Kelebija i Sremska Rača po 120 minuta, Batrovcima 300 minuta, Šidu 240 minuta, Bezdanu 60 minuta, kao i na ulazu Srbiju na graničnom prelazu Preševo 90 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Autor: D.Bošković

#AMSS

#Upozorenje

#Zima

#gume

POVEZANE VESTI

Društvo

AMSS: Vozačima se zbog klizavih kolovoza savetuje oprezna vožnja

Društvo

VOZAČI, PAŽNJA! OD SUTRA OBAVEZNE ZIMSKE GUME I OPREMA: Evo koliko koštaju i kako prepoznati zimske gume

Društvo

Od danas obavezne zimske gume: Ukoliko vozači ne poštuju odredbu, kazne su paprene

Društvo

ZIMSKE GUME OBAVEZNE OD 1. NOVEMBRA: Kaznu možete da izbegnete samo u 1 slučaju, a neki pneumatici ne koštaju više od 4.000 dinara!

Auto/Tech

Vozači, obratite pažnju: Od sutra prestaje obaveza korišćenja zimskih guma, važno je da OVO znate

Društvo

Od sledeće subote vozači treba da ispoštuju OVO! Prete debele kazne: Oglasili se iz AMSS-a