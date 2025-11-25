Ako primetite bubuljice kod deteta, hitno kod lekara! Novi virus širi se enormnom brzinom - simptomi su podmukli, može da izazove poremećaj opšteg stanja

Američki koksaki virus, u narodu poznat i kao bolest "prljavih ruku" , ponovo hara po vrtićima i školama.

U poslednjih nekoliko dana pedijatrima se javlja sve veći broj dece sa osipom koji podseća na boginje. Reč je o koksaki virusu (BRNU) koji se brzo prenosi u kolektivima i najčešće donosi kratkotrajnu temperaturu, promene na šakama, stopalima i u ustima.

O kakvom virusu je reč, i zbog čega ga roditelji mešaju sa ovčijim boginjama, objasnio je dr Saša Milićević pedijatar za Kurir.

- Osnovna karakteristika ovog oboljenja je promena koja se javlja oko usta i u usnoj duplji, kao i na dlanovima i na tabanima, zato se bolest tako i zove, ali počinje kao obična virusna bolest. Kreće sa malaksalošću, sa temperaturom, sa lošim opštim stanjem, odbijanjem obroka, i onda, obično, posle jednog do dva dana se javlja taj karakterističan osip na tim mestima. Ne mora to da bude na ustima, dlanovima, tabanima, može da se pojavi i po drugim delovima tela.

Promene počinju kao bubuljice, posle prerastaju u rane:

- Rane su bolne i nekada mogu detetu da prave problem i prilikom jela, i prilikom spavanja, to dovodi do poremećaja opšteg stanja deteta. Bolest ima inkubaciju, odnosno period otkad se dete inficira, pa do momenta kad se simptomi pojave, obično, od 2 dana do 10 dana. To je ono o čemu treba voditi računa. Dakle, ako postoji epidemiološki podatak, da je neko bio u okruženju gde su deca imala ovakve promene, to je to. Može takođe i kod školske dece da se pojavi, treba razmišljati o ovoj bolesti.

Kako je istakao ranije, virus može biti i veoma podmukao.

- Nastani se u telu i spoji se sa ćelijama, koje, bukvalno, razara. U nekim slučajevima može da izazove poremećaj u srčanom ritmu, a ponekad i da dovede do zastoja u radu srca. Obično napada decu sa oslabljenim imunitetom, a najčešće ne daje nikakve simptome. Čak i ako se pojavi neki, tipa poremećaja srčanog ritma, deca to ne znaju da prepoznaju - objasnio je dr Milićević.

Simptomi BRNU virusa

Inkubacija traje 3 do 5 dana, a od simptoma su prisutni:

temperatura do 38 stepeni

povremena glavobolja

bol u grlu

često odbijanje obroka

kod male dece javlja se i kašasta stolica

drugog ili trećeg dana bolesti javlja se ospa na šakama,

stopalima i u ustima, koja liči na plikove

Brnu virus na dečjim rukama

Kako se leči

Ipak, lekari navode i da je prednost ovog virusa to što uglavnom prođe "sam od sebe" u roku od 10 dana. Ali, ukoliko se kod deteta pojavi i kašalj, to znači da se aktivirala i neka bakterija.

- Od terapije ne treba nešto posebno davati, osim lekova protiv povišene temperature, dete treba da miruje, izolacija. Ako češanjem dođe do neke infekcije, lekar će dati neku antibiotsku mast, ali to ne treba na svoju ruku, ili ako se pojavi kašalj dodatno, to znači da se aktivirala i neka bakterija. Zato je važno javiti se lekaru kada se javi promena. Inače sve traje do tri do sedam dana i prolazi samo - navodi dr Milićević.

Autor: A.A.