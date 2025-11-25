AKTUELNO

Dačić sa Šu Datongom: Konstatovana je izuzetno dobra saradnja Srbije i Kine u okviru Interpola (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas, na marginama drugog dana 93. zasedanja Generalne skupštine Interpola sa Šu Datongom, zamenikom ministra javne bezbednosti NR Kine i šefom delegacije Ministarstva javne bezbednosti Narodne Republike Kine.

Podsetivši da je prošle godine u septembru imao veoma uspešnu posetu Narodnoj Republici Kini, tokom koje se sastao sa državnim savetnikom i ministrom javne bezbednosti NR Kine Vang Sjaohongom i uzeo učešće na Forumu u Lianjungangu, ministar Dačić je rekao da je otvoren poziv za posetu Republici Srbiji na najvišem strateškom nivou.

Foto: MUP Srbije

Na sastanku se razgovaralo o ovogodišnjim uspesima ostvarenim u saradnji u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala kao i koracima koji se mogu preduzeti u cilju daljeg suzbijanja kriminalnih aktivnosti.

Foto: MUP Srbije

Sagovornici su razmatrali moguće pravce razvijanja saradnje kroz zajedničke projekte i kroz razmenu iskustava u oblasti obezbeđenja događaja velikog obima i viskog rizika kao što je EKSPO 2027.

Foto: MUP Srbije

Takođe, konstatovana je izuzetno dobra saradnja u okviru Interpola, kako u operativnom smislu - poslednjih godina je realizovano čak pet ekstradicija po poternici Interpola Peking, tako i u oblasti strateške saradnje kada je reč o usaglašavanju stavova na planu razvoja ove, najvažnije, profesionalne policijske organizacije.

