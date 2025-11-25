TOS DODELIO ZAHVALNICE VODEĆIM KINESKIM DISTRIBUTERIMA VINA: Važan korak ka jačanju saradnje

Turistička organizacija Srbije, na ovogodišnjem sajmu vina, hrane, rakija i turizma “Wine Vision by Open Balkan” u Beogradu, koji se danas i zvanično završava, dodelila je zahvalnice grupi vodećih kineskih distributera vina i organizaciji “ProWine”, u znak zahvalnosti za njihov izuzetan doprinos promociji i međunarodnoj afirmaciji srpskih vina.

U okviru posete Srbiji, kineski partneri su se upoznali sa kvalitetom i raznolikošću domaće vinske scene, a njihovo prisustvo predstavlja važan korak u jačanju saradnje i unapređenju plasmana srpskih vina na kineskom tržištu, jednom od najvećih i najperspektivnijih na svetu.

Zahvalnice je, u ime TOS-a, na zajedničkom štandu Srbije, Albanije i Severne Makedonije, na kom ove tri zemlje nastupaju u okviru inicijative Open Balkan, uručila Nataša Drulović, koordinator interne logistike Turističke organizacije Srbije.

Ranije danas, u okviru pratećeg programa sajma, održan je i prvi Kongres hotelijera i restoratera Srbije, u hali 5 Beogradskog sajma. U ime Turističke organizacije Srbije, Zorica Jovanov, rukovodilac službe promocije turističke ponude, govorila je na temu „Turizam 2026 - prognoze sa ključnih emitivnih tržišta“, pružajući uvid u očekivanja, trendove i ključne pokretače turističkih kretanja u narednom periodu.

Turistička organizacija Srbije će i u narednom periodu, u saradnji sa partnerima iz inicijative Open Balkan i međunarodnim distributerima, nastaviti da unapređuje aktivnosti usmerene na jačanje vinskog turizma i pozicioniranje Srbije kao prepoznatljive destinacije na globalnoj sceni.