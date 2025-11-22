VAŽNA SARADNJA BALKANSKIH ZEMALJA Vučić: Vinska vizija na četvrtom mestu u Evropi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je danas Četvrti međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija Otvorenog Balkana (Wine Vision by Open Balkan) i istakao da smo uspeli za kratko vreme da dostignemo da se taj sajam nađe na četvrtom mestu u Evropi, kao i da je to rezultat međusobne saradnje balkanskih zemalja jer smo najbliži jedni drugima.

- Moram da kažem da je gotovo neverovatno da smo mi za tako malo godina uspeli da dostignemo četvrto mesto u Evropi po tom vinskom nivou koji sajam ima. Ispred nas su samo Italija, Diseldorf i Pariz. Nema sledećeg mesta koje bi bilo ispred Beograda, ispred Otvorenog Balkana - rekao je Vučić u obraćanju.

On je kazao da znam da u svakoj od naših zemalja i u Srbiji, u Albaniji i u Severnoj Makedoniji, uvek postoje neke bitnije stvari jer uvek imamo neke velike lomove i neka važna pitanja da rešavamo, ali da je veoma važna naša saradnja.

- I uvek smo mislili da je saradnja sa svim velikima mnogo važnija nego saradnja između nas. I moje mišljenje bilo, takvo je i danas, rekao bih sam, mnogo više iskustva nego ranije, da je to jedna od naših najvećih grešaka. Saradnja između nas je važna i mnogo važnija, neretko, od saradnje sa velikima. Velike dođu po svoje i to je to, a mi možemo i brže zajedno da napredujemo i jedni drugima da pomognemo više. Bliži smo jedni drugima i koja god nevolja nas zadesi, jedni drugima u pomoć da priteknemo i zato je ova vrsta saradnje za nas od presudnog značaja - naglasio je Vučić.

On je zahvalio sprskom timu koji je, kako je rekao, čudesno radio, uz pomoć svojih kolega.

- Ali i srpski tim je uložio najviše energije i najviše novca i hvala vam svima koji ste na tome vredno i marljivo radili, danonoćno radili, da organizujete jedan od najvećih sajmova - poručio je Vučić.

Sajam se održava do 25. novembra, a predstavlja se oko 600 domaćih i stranih izlagača iz 34 zemlje.

Autor: D.Bošković