Vučić o istraživanju CRTE: Kad pročitate, shvatićete koliko je to glupo, koliko je metodološki pogrešno urađeno

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je 46. Međunarodni sajam turizma u Beogradu. Tikom obilaska štandova odgovorio je i napitanje o novom istraživanju CRTA-e.

Kaže da nije video novo istraživanje CRTE.

- CRTA se bavi istraživanjem? - pitao je on.

Kaže da su svi jači i "Zelenović i Srđan Milivojević".

- Kad pročitate to "istraživanje", shvatićete koliko je to glupo, koliko je metodološki pogrešno urađeno i da u stvari nije ni rađeno, samo su opet ukrali kriminalne pare od nekoga i otišli da mole za nove - rekao je on.