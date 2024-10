Vučić: Razgovaraćemo sa svima o trgovinskim maržama

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom obilaska štandova na otvaranju Nacionalnog festivala hrane u Sava Centru u organizaciji kompanije Delez Srbija, da će sa svima razgovarati o trgovinskim maržama.

Vučić je pitao jednog izlagača jabuka koliko kompanija Delez otkupljuje proizvoda i da li redovno plaća, a dobio je odgovor da otkupljuje sve i da samo sa njima rade, kao i da je ta kompanija siguran kupac.

Na pitanje novinara da li je razgovarao o maržama sa njima ili neko od ministara, Vučić je rekao da će razgovarati sa svima.

"Razgovaraćemo uvek sa svima, samo ne zaboravite da Delez zapošljava 12.500 ljudi. Samo da to ljudi imaju u vidu. Dakle, to nije plata za četvoro ljudi, nego plata za 12.500 ljudi. Ali svakako, to je naš posao i radimo i radićemo na tome", rekao je Vučić.

Vučić je obišao više štandova i razgovarao sa izlagačima, raspitivao se da li su zadovoljni i na koji način država može da pomogne.

Autor: Dalibor Stankov